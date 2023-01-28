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Haberler Gündem Bilgisayar programcılığı nedir, imkanları Nasıl? Bilgisayar programcılığı bölümü mezunları ne iş yapar?
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Bilgisayar programcılığı nedir? Bilgisayar programcılığı bölümü mezunları ne iş yapar?

Bilgisayar programcılığı, 2 yıllık üniversite okumak isteyen gençlerin rağbet ettiği önemli bir meslek grubudur. TYT puan türüyle öğrenci kabul eden bu iş grubu, geniş bir çalışma alanı sunmaktadır. Mezun aşamasında DGS sınavına katılarak 4 yıllık eğitim programına dahil olma fırsatı veren bu bölüm, öğrenciler tarafından merak konusu olmaktadır. Bilgisayar programcılığı ne iş yapar? Bilgisayar programcılığı dersleri nelerdir? İşte tüm detaylar içeriğimizin devamında…

Bilgisayar programcılığı nedir, imkanları Nasıl? Bilgisayar programcılığı bölümü mezunları ne iş yapar?
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Bilgisayar mühendisliğinin benzer bir eğitim programı olan bilgisayar programcılığı ne iş yapar? Meslek yüksekokulları, her yıl binlerce öğrencinin eğitim alıp, mezun olduğu önemli bir eğitim kurumudur. Mezun olan öğrencilerin kendilerini bu konuda geliştirmesi, iş hayatında büyük bir kolaylık yaşamasını sağlar ancak alınan eğitimin teoride kalması mezuniyetin ardından iş bulma konusunda zorluk çıkarabilir. Bu nedenle sık sık pratik yapmak, eğitim hayatı boyunca sertifikalı eğitim programlarına katılmak ve sürekli bir gelişim halinde olmak oldukça önemlidir. Bilgisayar programcısı olarak iş hayatına başlayan bir kişinin belli görevleri bulunmaktadır.

Bilgisayar Programcılığı Mezunları Ne İş Yapar?

Yazılım programları oluşturmak için kod yazmak,
Mevcut yazılımlar üzerinde iyileştirmeler yapmak,
Programa başlamadan önce program üzerinde öncelikleri belirlemek ve sistematik bir şekilde çalışmaya başlamak,
Ortaya çıkardığı yazılım üzerinde gerekli testleri gerçekleştirmek,
Yazılımları güvenli ve verimli hale getirmek,
Mevcut programlar üzerinde hata ayıklama kodu çalışması yapmak,
Kod kütüphaneleri oluşturmak.

Bir bilgisayar programcısında bulunması gereken bazı özellikler vardır. Kişinin birden çok yazılım diline en iyi şekilde hâkim olması, sorumluluklarını zamanında yerine getirmesi, belirlenen iş teslim tarihine sadık kalacak şekilde çalışması ve hem sözlü hem de yazılı iletişim becerisine sahip olması gerekmektedir.

Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları

Bilgisayar programcılığı taban puanları, her yıl değişmektedir. Üniversiteden üniversiteye değişiklik gösteren taban puanlarından bazıları ise aşağıdadır:

Marmara Üniversitesi (Devlet): 409,92
Akdeniz Üniversitesi (Devlet): 362,90
Ankara Üniversitesi (Devlet-Uzaktan Eğitim): 359,18
Kocaeli Üniversitesi (Devlet): 354,74
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (Devlet): 351,54
Ege Üniversitesi (Devlet): 334,01
Çukurova Üniversitesi (Devlet): 332,33

Bilgisayar Programcılığı Dersleri

1. SINIF 1. DÖNEM
Türk Dili 1
Yabancı Dil 1
Matematik 1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
Bilgisayar Donanımı
Entegre Ofis ve Web Tasarımı
Algoritma ve Programlamaya Giriş

1. SINIF 2. DÖNEM
Türk Dili 2
Yabancı Dil 2
Matematik 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Grafik ve Animasyon
İşletim Sistemleri
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri


2.SINIF 1. DÖNEM
Programlama 1
İnternet Programcılığı
PHP Programlama
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 2
Genel ve Teknik İletişim
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
Yapay Zekaya Giriş 1


2. SINIF 2. DÖNEM
Programlama 2
Java Programlama
Web Sunucu Yönetimi
Görsel Programlama 2
XML ile Tasarım
İş Yeri Eğitimi
Sistem Analizi ve Tasarımı
Mikro Bilgisayar Sistemleri ve Assembler
İnternet Programcılığı 2

Bilgisayar Programcılığı İş Alanları

Bilgisayar programcılığı iş alanları geniş bir yelpaze sunmaktadır. Bundan dolayı kendisini geliştirmiş her mezun, rahatlıkla iş bulabilmektedir. Peki, bilgisayar programcılığı mezunları nerede çalışır? Bu bölümden mezun olan her genç; hastaneler, bakanlıklara bağlı birimler, bilgisayar satış mağazaları, okullar, satış mağazaları, belediyeler, teknik servisler ve çeşitli firmaların yazılım departmanlarında çalışabilmektedir. Eğitimin ikinci yılının sonlarına doğru yapılan DGS sınavına giriş yaparak ve yeterli puan alarak bilgisayar mühendisliği bölümüne geçiş yapmak da mümkündür.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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