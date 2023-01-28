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Bilgisayar mühendisliğinin benzer bir eğitim programı olan bilgisayar programcılığı ne iş yapar? Meslek yüksekokulları, her yıl binlerce öğrencinin eğitim alıp, mezun olduğu önemli bir eğitim kurumudur. Mezun olan öğrencilerin kendilerini bu konuda geliştirmesi, iş hayatında büyük bir kolaylık yaşamasını sağlar ancak alınan eğitimin teoride kalması mezuniyetin ardından iş bulma konusunda zorluk çıkarabilir. Bu nedenle sık sık pratik yapmak, eğitim hayatı boyunca sertifikalı eğitim programlarına katılmak ve sürekli bir gelişim halinde olmak oldukça önemlidir. Bilgisayar programcısı olarak iş hayatına başlayan bir kişinin belli görevleri bulunmaktadır.

Bilgisayar Programcılığı Mezunları Ne İş Yapar?

Yazılım programları oluşturmak için kod yazmak,

Mevcut yazılımlar üzerinde iyileştirmeler yapmak,

Programa başlamadan önce program üzerinde öncelikleri belirlemek ve sistematik bir şekilde çalışmaya başlamak,

Ortaya çıkardığı yazılım üzerinde gerekli testleri gerçekleştirmek,

Yazılımları güvenli ve verimli hale getirmek,

Mevcut programlar üzerinde hata ayıklama kodu çalışması yapmak,

Kod kütüphaneleri oluşturmak.

Bir bilgisayar programcısında bulunması gereken bazı özellikler vardır. Kişinin birden çok yazılım diline en iyi şekilde hâkim olması, sorumluluklarını zamanında yerine getirmesi, belirlenen iş teslim tarihine sadık kalacak şekilde çalışması ve hem sözlü hem de yazılı iletişim becerisine sahip olması gerekmektedir.

Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları

Bilgisayar programcılığı taban puanları, her yıl değişmektedir. Üniversiteden üniversiteye değişiklik gösteren taban puanlarından bazıları ise aşağıdadır:

Marmara Üniversitesi (Devlet): 409,92

Akdeniz Üniversitesi (Devlet): 362,90

Ankara Üniversitesi (Devlet-Uzaktan Eğitim): 359,18

Kocaeli Üniversitesi (Devlet): 354,74

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (Devlet): 351,54

Ege Üniversitesi (Devlet): 334,01

Çukurova Üniversitesi (Devlet): 332,33

Bilgisayar Programcılığı Dersleri

1. SINIF 1. DÖNEM

Türk Dili 1

Yabancı Dil 1

Matematik 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Bilgisayar Donanımı

Entegre Ofis ve Web Tasarımı

Algoritma ve Programlamaya Giriş

1. SINIF 2. DÖNEM

Türk Dili 2

Yabancı Dil 2

Matematik 2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Grafik ve Animasyon

İşletim Sistemleri

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri



2.SINIF 1. DÖNEM

Programlama 1

İnternet Programcılığı

PHP Programlama

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 2

Genel ve Teknik İletişim

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Yapay Zekaya Giriş 1



2. SINIF 2. DÖNEM

Programlama 2

Java Programlama

Web Sunucu Yönetimi

Görsel Programlama 2

XML ile Tasarım

İş Yeri Eğitimi

Sistem Analizi ve Tasarımı

Mikro Bilgisayar Sistemleri ve Assembler

İnternet Programcılığı 2

Bilgisayar Programcılığı İş Alanları

Bilgisayar programcılığı iş alanları geniş bir yelpaze sunmaktadır. Bundan dolayı kendisini geliştirmiş her mezun, rahatlıkla iş bulabilmektedir. Peki, bilgisayar programcılığı mezunları nerede çalışır? Bu bölümden mezun olan her genç; hastaneler, bakanlıklara bağlı birimler, bilgisayar satış mağazaları, okullar, satış mağazaları, belediyeler, teknik servisler ve çeşitli firmaların yazılım departmanlarında çalışabilmektedir. Eğitimin ikinci yılının sonlarına doğru yapılan DGS sınavına giriş yaparak ve yeterli puan alarak bilgisayar mühendisliği bölümüne geçiş yapmak da mümkündür.