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Haberler Gündem Bilinmeyen genel kültür soruları ve cevapları: Bilgi ve mantığa dayanan genel kültür soruları hteg
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Bilinmeyen genel kültür soruları ve cevapları: Bilgi ve mantığa dayanan genel kültür soruları

Genel kültür konusunda kendisini geliştirmiş kişiler; güncel olaylar, tarihe yön vermiş durumlar, toplumu etkileyen önemli olaylar hakkında detaylı bir bilgiye sahiptir. Genel kültür konusu sadece günlük yaşantının bir parçası değil, aynı zamanda KPSS gibi önemli bir sınavı başarı ile geçmeyi sağlayan faktörler arasındadır.

Bilinmeyen genel kültür soruları ve cevapları: Bilgi ve mantığa dayanan genel kültür soruları hteg
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Devlet memuru olmak isteyenlerin sıklıkla çözdüğü testler arasında genel kültür yerini alır. Peki, genel kültür soruları ve cevapları nelerdir? Bilgi genel kültür ve mantık genel kültür sorularından birkaç örneğe bakmak istiyorsanız içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Bilgi Genel Kültür Soruları-Mantık Genel Kültür Soruları

Bilgi genel kültür sorularını kolayca çözmek için tarihsel olayların isimleri ya da yaşandığı tarihleri bilmek gerekir. Mantık genel kültür soruları ise daha çok yoruma dayalı şekilde çözülür ve zihnin kapsamlı şekilde kullanılmasını sağlar. Peki hem zor hem de kolay genel kültür soruları nedir ve nasıl çözülür? Bu konuda araştırma yapıyorsanız birkaç soru örneğini içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

İşte o sorular;

Gregor Samsa karakterinin yer aldığı roman hangisidir?

Cevap: Dönüşüm – Franz Kafka

Hücre yapısında yer alan organelin adı nedir?

Cevap: Lizozom

Geminin baş kısmının adı nedir?

Cevap: Pruva

Malazgirt Savaşı hangi tarihte yapılmıştır?

Cevap: 26 Ağustos 1071

Günümüzde nüfusu en fazla olan İslam ülkesi hangisidir?

Cevap: Endonezya

İkinci Dünya Savaşında atom bombası atılan ülke hangisidir?

Cevap: Japonya

Termessos Antik Kenti hangi şehrin sınırları içerisindedir?

Cevap: Antalya

Hangisi Atatürk döneminde açılan bir kurumdur?

Cevap: Ankara Hukuk Mektebi

Güneş sisteminde yer alan en büyük gezegen hangisidir?

Cevap: Jüpiter

Hangisi Türkiye’nin bulunduğu coğrafi koordinatlardır?

Cevap: 36-42° Kuzey enlemleri – 26-45° Doğu boylamları

"Toprak Dede" olarak bilinen, TEMA Vakfının kurucu onursal başkanı olan ve 2020 yılında hayatını kaybeden kişi kimdir?

Cevap: Hayrettin Karaca

Fatih Sultan Mehmet’in Babası Kimdir?

Cevap: II. Murad

Hangisi periyodik cetvelde bulunan bir element değildir?

Cevap: Su

Hangisi tarihte yer alan Türk devletlerinden biri değildir?

Cevap: Emevi Devleti

Kıbrıs Barış Harekâtı hangi tarihte gerçekleşmiştir?

Cevap: 1974

ABD başkanlarından biri olan John F. Kennedy’e suikast düzenleyerek öldüren kişi kimdir?

Cevap: Lee Harvey Oswald

"Tarihçilerin Kutbu" olarak bilinen dünyaca ünlü tarihçi kimdir?

Cevap: Halil İnalcık

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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