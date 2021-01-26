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HaberlerSağlıkDİKKAT! Uzamanlardan son dakika korona uyarısı: Evcil hayvanlar...
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Bilim insanlarından Covid-19 uyarısı: Evcil hayvanlar da aşılanmalı

İngiltere ve ABD'deki bilim insanları kovid-19'un kedi, köpek gibi evcil hayvanlara bulaşabildiğine dikkat çekerek,"Enfeksiyonun yayılmasını engellemek için bazı evcil hayvan türlerinin de aşılanması gerekebilir. Bu ihtimali gözden kaçırmamalı" uyarısında bulundu

DİKKAT! Uzamanlardan son dakika korona uyarısı: Evcil hayvanlar...
Bilim insanlarından kritik uyarı! Evcil hayvanlar da...
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DHA

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgını tüm hızıyla devam ederken, bir çok dünyada salgına karşı aşı uygulamaları da sürüyor.

İngiltere´deki East Anglia Üniversitesi ve Earlham Enstitüsü ile birlikte ABD´deki Minnesota Üniversitesi'nden bilim insanları, Virulence isimli akademik dergide yayımlanan başyazıda, virüsün hayvanlarda evrimleşmeye devam etmesi ve ardından insanlara bulaşması ihtimalinin, "Halk sağlığı açısından uzun vadeli ama önemli bir risk" teşkil ettiğini ifade etti. Bilim insanları yaptığı açıklamada, " Enfeksiyonun yayılmasını engellemek için bazı evcil hayvan türlerinin de aşılanması gerekebilir. Bu ihtimali gözden kaçırmamalı" dedi.

HAYVANLAR İÇİN DE AŞI GELİŞTİRİLÖE SEÇENEĞİ DİKKATE ALINMALI

Genetik profesörü Cock van Oosterhout salgından korunmak için bazı evcil hayvanlar için de aşı uygulamasının gündeme gelmesi gerektiğine vurgu yaparak," Riski azaltmak için bir önlem olarak evcil hayvanlar ve besi hayvanları için de aşı geliştirmek mantıklı. Covid-19 söz konusu olduğunda herhangi bir olasılığa ciddi anlamda hazırlıklı olmalıyız. Bence bunu yapmanın en iyi yolu, hayvanlar için de aşı geliştirme seçeneğini dikkate almaktır. Rusya "evcil hayvanlar için aşı geliştirmeye başlattı" ifadelerine yer verdi.

DANİMARKA´DA BİNLERCE VİZON İTLAF EDİLMİŞTİ

Öte yandan, geçtiğimiz yıl Danimarka hükümeti, ülkedeki yüzlerce Covid vakasının, çiftliklerde yaşayan vizonlarla ilişkili bir koronavirüs varyantından kaynaklandığını tespit edilmesinin ardından milyonlarca vizonu itlaf etmişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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