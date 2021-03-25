Artan korona virüsü vaka sayılarıyla ilgili yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceğini merak edip araştıranlar, "Bilim Kurulu ne zaman saat kaçta toplanacak? Bilim Kurulu toplantısı bugün mü?" sorularının cevabını merak ediyor. Merak edenler için "Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılanlar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu toplantısı son olarak 10 Mart'ta yapıldı. Yeni toplantısı ise bugün gerçekleşecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00'da online olarak toplanacak. Bilim Kurulu toplantısının ardından da yazılı açıklama yapılacak.