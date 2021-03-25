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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta? Son dakika: Detaylar belli oldu

Bilim Kurulu ne zaman saat kaçta toplanacak? Korona virüsü vaka sayılarında yaşanan artış sonrası yasakların geri gelmesi gündemin ilk sıralarına yerleşti. Yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği merak edilirken gözler Bilim Kurulu tarafından yapılacak önerilere çevrildi. Peki, Bilim Kurulu ne zaman saat kaçta toplanacak? İşte merak edilen detaylar...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta? Son dakika: Detaylar belli oldu

Artan korona virüsü vaka sayılarıyla ilgili yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceğini merak edip araştıranlar, "Bilim Kurulu ne zaman saat kaçta toplanacak? Bilim Kurulu toplantısı bugün mü?" sorularının cevabını merak ediyor. Merak edenler için "Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılanlar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu toplantısı son olarak 10 Mart'ta yapıldı. Yeni toplantısı ise bugün gerçekleşecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00'da online olarak toplanacak. Bilim Kurulu toplantısının ardından da yazılı açıklama yapılacak.

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