Bilim Kurulu Üyesi Yavuz ürküten tabloyu paylaştı! 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, ülkelere göre toplam nüfusta tam aşılanma oranlarının olduğu bir grafik paylaşarak, Türkiye'de Covid-19 aşısı tam olanların daha yeni yüzde 50'ye ulaştığını söyledi.

"AŞI KARŞITLIĞIYLA ÜNLÜ OLAN FRANSA BİLE YÜZDE 60'I AŞTI"

Prof. Dr. Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tam aşılı nüfusta yüzde 80'i aşan ülkeler var; İngiltere, Almanya, hatta aşı karşıtlığıyla ünlü olan Fransa bile yüzde 60'ı aştı, biz maalesef daha yeni yüzde 50 olduk, 44. sıradayız" dedi.

"NÜFUSUN YÜZDE 70-80'İNİ AŞILAMADAN YAYILIMI VE ÖLÜMLERİ DURDURAMAYIZ"

Aşıyı artırmak için daha aktif önlemlerin şart olduğunu dile getiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Nüfusun yüzde 70-80'ini aşılamadan yayılımı ve ölümleri durduramayız" dedi.