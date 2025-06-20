Bilinç Akışı sergisi AKM'de ziyarete açıldı

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar kökenli ressam Ömer Onay’ın 40 yılı aşkın sanat serüveninden süzülmüş imgelerin yer aldığı “Bilinç Akışı” Sergisi, sanatseverlerle AKM’de buluşmaya başladı.

Mehmet Lütfi Şen küratörlüğünde hazırlanan sergi, 19 Haziran – 6 Temmuz tarihleri arasında AKM Çok Amaçlı Salon’da her gün 11.00–19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Sanatçı, soyutlama gücüyle öznel duyumlarını harmanladığı sergide, kavramsal derinlik taşıyan kompozisyonlarıyla modern bir zarafet sunuyor.

Onay’ın imgeleri, zamansız bir evrende belirginleşiyor. Uçsuz bucaksız bozkırdan, sessiz bir özgüvenle yatan balballardan, mezar odalarından ve narin buluntulardan esintiler taşıyor.

Bu imgeler, kimlik ve aidiyet temelli düşünsel deneyimlerini görünür kılıyor. Kompozisyonlar, ideolojik arka planı reddederek, yalnızca sanatsal inceliğin gücüne yaslanıyor. İç gözlem atmosferi yaratıyor, metafizik anlamlarla derinleşiyor.

Yer yer kaligrafi estetiğiyle yakınlaşıyor, grafiksel buluşlarla dinamik görünümler kazanıyor.

Bilinç Akışı, sanat birikimiyle derin ilişki kuran; aidiyet ve kimliği yadsımadan özgünlüğünü yaratan bir sanatçının dünyasına ışık tutuyor.

Onay, grafik ve resmin teknik zenginlikleri içinde, soyut ve figüratif arayışlarıyla müziğin, ritmin ve yüceliğin izini sürüyor. Sergiye adını veren “Bilinç Akışı” kavramı edebiyattan geliyor ve iç içe geçmiş üç ayrı seriyi bir bütün içinde sunuyor.

Onay’ın resimleri, otobiyografik bir hafızanın karmaşık fragmanlarını içeriyor; yalnızca görülmeyi değil, hissedilmeyi ve yeniden üretilmeyi bekliyor.

Bilinç Akışı; 19 Haziran – 6 Temmuz 2025 tarihlerinde, 11.00–19.00 saatleri arasında AKM Çok Amaçlı Salon’da.