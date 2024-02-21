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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Bilkom, 5 yılda 10 kat büyüme açıkladı - Teknoloji Haberleri

        Bilkom, 5 yılda 10 kat büyüme açıkladı

        Bilkom, 2023 sonuçları ve 2024 yılı hedeflerini açıkladı. Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, şirketin son 5 yılda TL bazında 10, USD bazında ise 2 kat büyüdüğünü belirtti. Sürdürülebilir karlı büyüme hedefiyle istikrarlı bir büyüme performansına ulaştıklarının altını çizen Fikret Ballıkaya, "Bu yıl Bilkom'un 40. yılı ve bu süreç boyunca teknolojideki gelişime eşlik ettik, dijital dönüşüme katkı sağladık. Güçlü insan kaynağımız, değer odaklı iş felsefemizle yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz" dedi

        Giriş: 21.02.2024 - 15:04 Güncelleme: 21.02.2024 - 15:04
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        5 yılda 10 kat büyüme
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        Segway, DJI, TCL, Huawei gibi markalara ek olarak, Sony'nin Türkiye'den çekilme kararının ardından PlayStation markasının da Türkiye distribütörlüğünü alan Bilkom, düzenlediği yıllık basın toplantısı 2023 sonuçları ve 2024 yılı hedeflerini açıkladı.

        Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, “En iyi markaların en inovatif ürünlerini pazara sunuyoruz. Teknolojinin gelişim yolculuğuna paralel olarak, pazara sunduğumuz ürün çeşitliliğimiz arttı. Bilişim teknolojileriyle başlayan, mobil teknolojiler ve giyilebilir ürünler ile gelişen ürün portföyümüz bugün; ev, mikro mobilite ve oyun & eğlence kategorilerinde devam ediyor. Bugün Bilkomplus katma-değerli hizmetlerimizle; üreticiler, satış kanalı ve son kullanıcı için servis ve çözümler üretiyoruz” dedi.

        2023 YILINDA YÜZDE 97'LİK BÜYÜME

        Şirketten yapılan açıklamada, Bilkom’un sürdürülebilir ve karlı bir büyüme performansı gösterdiği vurgulanarak, son 5 yılda TL bazında 10 kat, USD bazında ise 2 katlık bir büyüme elde edildiği belirtildi. Öte yandan şirketin 2023 yılında, 2022’ye göre TL bazında %97 oranında büyüdüğü açıklandı.

        Fikret Ballıkaya, şirketin 2024 yılında da istikrarlı büyümesini sürdüreceğini vurgulayarak, “Yeni marka, kategori ve iş birlikleriyle büyümeye devam edeceğiz. Değer, kalite ve hız odaklı yaklaşımımızla tüketici deneyimine odaklanmaya devam edeceğiz. B2B ve B2C alanında hayata geçirdiğimiz dağıtım, servis ve hizmet paketleriyle, ürün portföyümüzü geliştireceğiz” dedi.

        YALNIZCA SATIŞ YAPMIYOR

        Bilkom, standart bir distribütör şirketin yerine getirdiği hizmetlere ek olarak, ‘Bilkomplus’ çatısı altında birçok katma-değerli hizmet sunuyor ve bunu yaparken de o markanın Türkiye ofisi gibi çalışarak önemli bir destek sağlıyor.

        Bilkom Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Can Irmak Sağıroğlu ise yaptığı değerlendirmede, “Lisanslı yerli üretim, saha operasyonu, tüketici deneyimi yönetimi ve 360 derece pazarlama yönetimi gibi hizmetlerimizin tümü, Bilkomplus çatısı altında birleşiyor ve bizi ayıran en temel unsur olarak öne çıkıyor. Üreticilere, satış kanallarımıza ve son kullanıcıya, Bilkom güvencesiyle bağlanıyoruz” diyerek şirketin ortaya koyduğu katma-değer üretme misyonunu özetledi.

        KATEGORİ LİDERLİKLERİ

        Firma aynı zamanda, Bilişim 500 araştırma sonuçlarına göre son 3 yıldır Türkiye’nin bir numaralı tablet ve taşınabilir bilgisayar dağıtıcısı konumunda olduğunu da duyurdu.

        Bunun yanı sıra şirket akıllı saat ve akıllı çocuk saati kategorilerinde liderliğini de sürdürdüğünü açıkladı. Bilkom, 2023 yılında TV, akıllı ev ve ekosistem ürünlerinden oluşan ev kategorisinde yüzde 100’ün üzerinde büyüme performansına imza atarken, oyun ve eğlence kategorisinde ise 5 kat büyüdüğünü açıkladı. Haziran 2023’te başlayan mikro mobilite yolculuğunda ise aralık ayında %25’lik bir pazar payına ulaşan şirket, 2024 yılında mikromobilite kategorisinde lider dağıtıcı olmayı hedeflediğini belirtti.

        "PLAYSTATION TÜRKİYE'DE YERELLEŞTİRMEYE KENDİSİ DEVAM EDECEK"

        Sony'nin Türkiye'den çekilme kararının ardından PlayStation markasının distribütörlüğünü alan Bilkom'un Genel Müdürü Fikret Ballıkaya bu alanda gelen soruları da yanıtladı. Ballıkaya, "Bilkom olarak biz PlayStation için satış ve satış sonrası olmak üzere 360 derece hizmet sunacağız. Bununla birlikte kutulu oyunları da getirmeyi sürdüreceğiz. Dijital ürünler ve PS Plus için ise Sony kendisi globalden yerelleştirmeyi sürdüreceğini açıkladı.

        Satış sonrası hizmetlerde yalnızca kendi sattığımız ürünler için değil Sony Euroasia garantili ürünler için de destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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