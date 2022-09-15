Bill Gates'ten uyarı: En korkunç şey

"BEKLEDİĞİMDEN DAHA KÖTÜ BİR YERDEYİZ"

Çarşamba günü yayınlanan röportajda, Ukrayna'daki savaş ve küresel ekonomik sorunların iklim değişikliğinden dikkati uzaklaştırdığını ve bunun en korkutucu şeylerden biri olduğunu söyledi ve "Beklediğimden daha kötü bir yerdeyiz" diye ekledi.

Wallace ise Birleşmiş Milletler tarafından ilk olarak 2015 yılında açıklanan hedeflerin neredeyse hiçbirine ulaşma yolunda olmadığına dikkat çekti.