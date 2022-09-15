Bill Gates'ten uyarı: En korkunç şey

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, New York Times gazetesinden David Wallace-Wells'e konuştu.
"BEKLEDİĞİMDEN DAHA KÖTÜ BİR YERDEYİZ"
Çarşamba günü yayınlanan röportajda, Ukrayna'daki savaş ve küresel ekonomik sorunların iklim değişikliğinden dikkati uzaklaştırdığını ve bunun en korkutucu şeylerden biri olduğunu söyledi ve "Beklediğimden daha kötü bir yerdeyiz" diye ekledi.
Wallace ise Birleşmiş Milletler tarafından ilk olarak 2015 yılında açıklanan hedeflerin neredeyse hiçbirine ulaşma yolunda olmadığına dikkat çekti.
"ZORLU OLACAK"
Gates ayrıca ekonomik sıkıntılara, küresel resesyon olasılığı, yükselen enflasyonun yol açtığı faiz oranları ve yüksek borç seviyelerinin halkın gözünde iklim değişikliğinin önemini azaltacak şeyler olarak işaret etti. Gates konuya ilişkin "Bu çok büyük bir şey - savunma maliyetleri, elektrik maliyetleri, mülteci maliyetleri, gübre maliyetleri. Salgının zirvesinde savaş ve şimdi faiz oranlarının artması, her yerde yüksek borç seviyeleri. Önümüzdeki beş yıl sadece dünyanın dikkatini çekmek için zorlu olacak" dedi.
KOMPLO TEORİSYENLERİNİN HEDEFİNDE
Sosyal medyadaki aşı ile ilgli dezonformasyonlar ve salgının başından bu yana komplo teorisyenleri tarafından yöneltilen "aşılar ile çip takılmak isteniyor" suçlamalarına yanıt veren Gates "Senin, benim ve Tony Fauci gibi insanlar birçok yanlış suçlamaya maruz kaldık. Bu kadarını beklemiyordum. İnsanların kollarına çip takmam mantıklı gelmiyor. Neden bunu yapayım ki?" ifadelerini kullanmıştı.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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