"BEDENİMLE BERBAT BİR İLİŞKİM VAR"



Bol giysiler giymesiyle tanınan Eilish, bu tercihinin "her şeyi göstermeden hareket etmeyi kolaylaştırdığını" açıklamıştı. Giysi seçiminin yarattığı görünümü hakkında konuşan genç şarkıcı, "Gerçekten tatsız olabilir. Fotoğraflarda kıyafetimin ne olduğunu bile bilmiyormuşum gibi görünüyor." demişti.



Eilish, sözlerini, "Bedenimle inanmayacağınız kadar berbat bir ilişkim var." ifadeleriyle noktalamıştı.