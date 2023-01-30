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Billie Eilish, Khalid ve BTS uyku getiriyor

Danimarkalı bilim insanları, uykuya dalmak için dinlenen müziklerin karakteristik özelliklerini belirledi. Buna göre; aralarında Billie Eilish, BTS ve Khalid'in de bulunduğu, hareketli şarkılarıyla bilinen müzisyenler de dinleyicilerin rahat biçimde uyumasını sağlayabiliyor

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  • Billie Eilish, Khalid ve BTS uyku getiriyor - Magazin haberleri

    'Plos One'da yayımlanan yeni araştırmada müzik uygulaması Spotify'daki 985 çalma listesi incelendi.

    Danimarka Aarhus Üniversitesi'nden Rebecca Jane Scarratt ve meslektaşları, uykuyla ilişkilendirilen 225 bin 626 parçayı analiz etti ve bunları söz konusu listelerde yer almayan başka şarkılarla karşılaştırdı.
  • Billie Eilish, Khalid ve BTS uyku getiriyor - Magazin haberleri

    Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Analiz, uyku müziği diye nitelendirilen şarkıların önemli bir kısmının daha sessiz ve yavaş olduğunu gösterdi. Bu tür parçalarda şarkı sözlerinin daha az yer aldığı ve genellikle akustik enstrümanlar kullanıldığı saptandı.

    'Uyku müziği' diye nitelenen şarkıların tümü 6 farklı alt kategoride toplandı. Bu da uyku müziğinin aslında geniş çeşitliliğe sahip bir üst kategori olduğu anlamına geliyor.

    Bulgulara göre; 'ortam müziği' diye nitelenen sakinleştirici ve rahatlatıcı parçaların da dahil olduğu üç alt kategori, bahsi geçen özelliklerle uyumlu... Ancak diğer üç kategoride yer alan parçaların daha yüksek sesli ve daha hareketli olduğu belirtiliyor.
  • Billie Eilish, Khalid ve BTS uyku getiriyor - Magazin haberleri

    UYKU GETİRİYORLAR

    Bunlar arasında ünlü K-pop grubu BTS'in "Dynamite" şarkısıyla birlikte Billie Eilish ve Khalid'in birlikte seslendirdiği "Lovely" parçası yer alıyor.

    Araştırma ekibi, bu popüler şarkıların dinleyicide aşinalık hissi uyandırdığını ve daha enerjik olmalarına rağmen uykuyu bu sayede getirebildiğini düşünüyor. Yine de pop şarkıların uykuyla ilişkisinin kesin nedenini belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.
  • Billie Eilish, Khalid ve BTS uyku getiriyor - Magazin haberleri

    Scarratt ve meslektaşları bazı kişilerin daha yavaş müzikleri tercih ederken, diğerlerinin neden enerjik parçaları seçtiğini de ancak bu çalışmalar sonucunda anlayabileceklerini vurguluyor.

    Araştırma makalesinde, "Dinleyicilerin uyumak için seçtiği müzikler, yüksek enerjili ve tempolu şarkılar da dahil olmak üzere geniş bir çeşitlilik gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

    "Yeni araştırmalar, müziğin hem tıbbi amaçlı kullanımına hem de günlük yaşamda insan davranışlarını nasıl belirlediğine dair bilgi verebilir" denildi.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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