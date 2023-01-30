Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Analiz, uyku müziği diye nitelendirilen şarkıların önemli bir kısmının daha sessiz ve yavaş olduğunu gösterdi. Bu tür parçalarda şarkı sözlerinin daha az yer aldığı ve genellikle akustik enstrümanlar kullanıldığı saptandı.



'Uyku müziği' diye nitelenen şarkıların tümü 6 farklı alt kategoride toplandı. Bu da uyku müziğinin aslında geniş çeşitliliğe sahip bir üst kategori olduğu anlamına geliyor.



Bulgulara göre; 'ortam müziği' diye nitelenen sakinleştirici ve rahatlatıcı parçaların da dahil olduğu üç alt kategori, bahsi geçen özelliklerle uyumlu... Ancak diğer üç kategoride yer alan parçaların daha yüksek sesli ve daha hareketli olduğu belirtiliyor.