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'All My Children' ve 'General Hospital' gibi dizilerde rol alan, Türkiye'de bir dönem 'Yalan Rüzgarı' adıyla yayınlanan 'Young and the Restless' dizisindeki performansıyla üç kez gündüz kuşağı dalında Emmy Ödülü kazanan Billy Miller hayatını kaybetti.