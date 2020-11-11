BİLSEM giriş belgeleri ne zaman, nereden alınacak? BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman yapılacak? İşte BİLS

2020-2021 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alabilmek için aday gösterilen öğrencilerin grup taramaları 4 Ocak-11 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Peki, BİLSEM giriş belgeleri ne zaman, nereden alınacak? BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman yapılacak? İşte BİLSEM mülakat tarihleri...

BİLSEM GRUP TARAMA SONUÇLARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında görev yapan Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) 2020-2021 eğitim öğretim yılında eğitim alacak öğrencilerin grup tarama sonuçları 14 Ekim 2020 tarihinde açıklandı. Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir. Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmuş olup her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmıştır.

BİLSEM GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN, NEREDEN ALINACAK?

4 Ocak-11 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşen grup taramanın ardından gözler BİLSEM giriş belgelerine ve bireysel değerlendirmelere çevrildi. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler, 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilirler.

BİLSEM MÜLAKAT TARİHLERİ NEDİR?

BİLSEM’de bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin mülakatları 23 Kasım 2020 ve 19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklardır.