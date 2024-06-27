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        Haberler Bilgi Gündem BİLSEM kayıt tarihleri 2024 ne zaman başlıyor? BİLSEM bireysel değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        BİLSEM kayıtları ne zaman başlıyor?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul 1, 2, 3. sınıf öğrencileri için düzenlenen Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) kayıt tarihleri ile bireysel değerlendirme sınav sonuçları gündemdeki yerini aldı. Öğrenciler kayıt tarihlerine odaklandı. Peki, 2024 BİLSEM biseysel değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 20:27 Güncelleme: 27.06.2024 - 20:27
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        Öğrenci ve veliler tarafından 2024 Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavlarının ardından, bireysel değerlendirme ve kayıt takvimi araştırmaları başladı. Bu kapsamda, "BİLSEM kayıt tarihleri 2024 ne zaman başlıyor? BİLSEM bireysel değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları gündeme geldi. İşte konu hakkında merak edilen güncel bilgiler...

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        BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

        BİLSEM'de eğitim görecek öğrenci adaylarının bireysel değerlendirme uygulamaları 3 Haziran - 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Sonuçlar ise 9 Ağustos günü ilan edilecek.

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        BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

        BİLSEM sınav aşamalarını başarı ile geçen öğrenciler 12-29 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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