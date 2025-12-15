BİLSEM ne zaman? BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi'ni açıkladı. Resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanları BİLSEM ön değerlendirme sınavları tamamlandıktan sonra sonuçlarda duyurulacak. BİLSEM giriş belgeleri yayımlandı. Peki BİLSEM ne zaman? BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM ön değerlendirme uygulaması giriş belgeleri yayımlandı. BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 20 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. İşte, BİLSEM bireysel sınav tarihleri
BİLSEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
BİLSEM ön değerlendirme uygulaması giriş belgeleri yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Aday gösterilen öğrencilerin giriş belgeleri "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü"nde yayımlanmıştır.
Fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.
2025-2026 eğitim öğretim yılı bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları 15 Aralık 2025 tarihinde başlayacaktır.''
BİLSEM NE ZAMAN?
Bugün başlayan ön değerlendirme uygulamaları 20 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.
BİLSEM BİREYSEL SINAVLAR NE ZAMAN?
30 Mart 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
06 Nisan-19 Haziran 2026 tarihleri aralığında bireysel değerlendirme uygulamaları yapılacak.
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.
27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihlerinde ise BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
27 Şubat 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecek.