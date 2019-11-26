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2020 BİLSEM öğretmen atamaları ne zaman? Soruları öğretmenler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM'e öğretmen seçme ve atama kılavuzunu yayımladı. Öğretmenler kılavuzda yayımlanan şartlara göre belirlenen tarih içerisinde başvurularını gerçekleştirebilecek. İşte, MEB BİLSEM 2020 öğretmen atamalarıyla ilgili detaylar...

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN 2020

2020 Bilim ve Sanat Merkezlerlerine (BİLSEM) öğretmen seçme ve atama kılavuzu MEB üzerinden paylaşıldı. Buna göre öğretmen atama takvimi belli oldu. 2020 yılı için başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 02-09 Aralık 2019 olarak belirlendi.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanabilmek için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şunlardır:

a) Başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,

b) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezinde atama alanında boş kontenjan bulunması,

c) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Atama Yapılacak Alanlar BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu 5 Çizelgesi’nde (Ek-1) yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Yönetmeliğine göre, atama takviminde belirtilen atama tarihi esas alındığında zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış veya zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.