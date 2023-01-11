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BİLSEM sınavı ne zaman?

BİLSEM sınavı için geri sayım başladı. Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) sınav takvimi belli oldu. 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin katıldığı BİLSEM sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte 2022-2023 BİLSEM sınav takvimi ile ilgili detaylar...

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  • BİLSEM sınavı ne zaman? 1, 2 ve 3. sınıf 2022-2023 BİLSEM sınav takvimi

    Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) sınav takvimi belli oldu. 2022-2023 döneminde öğrencileri belirlemek üzere tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayımlandı. İşte 1, 2 ve 3. sınıf BİLSEM sınav tarihleri takvimi haberimizde...
  • BİLSEM sınavı ne zaman? 1, 2 ve 3. sınıf 2022-2023 BİLSEM sınav takvimi

    BİLSEM ÖĞRENCİLERİ KOMİSYONLA BELİRLENECEK

    Aday gösterme süreci, okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecek. Okul yönlendirme komisyonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinden okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacak. Komisyonda yer alması gereken üyelerden herhangi birinin bulunmadığı durumlarda komisyon, mevcut üyeler ile oluşturulacak.
  • BİLSEM sınavı ne zaman? 1, 2 ve 3. sınıf 2022-2023 BİLSEM sınav takvimi

    ADAY GÖSTERİLME TARİHLERİ

    Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 19-30 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.

    Kılavuza göre, zihinsel, resim ve müzik alanlarında özel yetenekli öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 19-30 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. BİLSEM kursları takviminde öğretmenler başvurularını 2-6 Ocak, öğrenciler 9-13 Ocak tarihleri arasında yapacak.

    Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.
  • BİLSEM sınavı ne zaman? 1, 2 ve 3. sınıf 2022-2023 BİLSEM sınav takvimi

    BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇME TAKVİMİ

    05-09 Aralık 2022: İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

    12-16 Aralık 2022: Bilgilendirme toplantılarının yapılması

    19-30 Aralık 2022: Gözlem formlarının doldurulması

    02-06 Ocak 2023: Ön değerlendirme randevularının oluşturulması

    10 Ocak 2023: Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

    14 Ocak 2023 - 09 Nisan 2023: Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması

    19 Nisan 2023: Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

    24-28 Nisan 2023: İtiraz başvurularının alınması

    02-05 Mayıs 2023: İtirazların değerlendirilmesi

    24 Nisan 2023 - 05 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

    09 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

    15 Mayıs 2023 - 28 Temmuz 2023: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

    04 Ağustos 2023: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

    07-11 Ağustos 2023: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

    14-18 Ağustos 2023: Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

    14-31 Ağustos 2023: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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