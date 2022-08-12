BİLSEM sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? Bilsem nedir? BİLSEM hakkında son gelişmeler!

BİLSEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken öğrenciler sınav sonuçlarına nasıl ulaşacaklarını araştırmaya başladılar bile. BİLSEM sınavları açıklanan takvime göre bugün (12 Ağustos 2022) sona erecek. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri arasında BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması yapılacak. BİLSEM sonuçları ise yani kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos tarihinde açıklanacak

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

BİLSEM kayıtları 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

BİLSEM SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Normal eğitime nazaran özel eğitim programlarının uygulandığı BİLSEM eğitim programları, her yıl sınavla gerçekleşen alımların akabinde başlıyor.

BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Bu sınav, tablet üzerinden interaktif olarak yapılan bir sınavdır.