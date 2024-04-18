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        Haberler Gündem BİLSEM sonuçları 2024 sorgulama meb.gov.tr ekranı: BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        BİLSEM sonuçları için gözler MEB'de! 2024 BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        BİLSEM sonuçları için gözler meb.gov.tr'ye çevrildi. BİLSEM sonuçları açıklandı son dakika duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. İlkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyinde uygulanan Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri ön değerlendirme sınavları 10 Şubat - 14 Nisan tarihleri arasında tamamlandı. İşte, MEB e-Okul ile BİLSEM sınav sonuçları 2024 sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 10:21 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:21
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        Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sınavları 10 Şubat – 14 Nisan 2024 arasında tamamlandı. BİLSEM'de eğitim almak için sınava giren öğrencilerin değerlendirmeleri sürüyor. Bilim ve sanat merkezlerine ön değerlendirme sınavını geçip bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler meb.gov.tr üzerinden duyuruluyor. Peki, BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı bilgileri haberimizin devamında...

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        BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        BİLSEM Ön değerlendirme sınav sonuçları 18 Nisan tarihinde açıklanacak. BİLSEM kılavuzunda belirtilen tarih 18 Nisan 2024 olsa da, sınav sonuçlarının açıklanmasında küçük gecikmeler yaşanabilmektedir. Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvuruları ise 22-26 Nisan 2024 tarihlerinde alınacak. Takvime göre, Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecek.

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        BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Sınava katılan öğrenciler, BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

        BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

        Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır.

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        Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak

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