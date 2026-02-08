BİM 10-13 Şubat aktüel kataloğu: Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler satışa çıkacak?
BİM 10-13 Şubat aktüel broşürü ile Salı ve Cuma günü yeni ürünler satışa sunulacak. BİM marketlerine bu hafta baklagillerden temizlik ürünlerine, makyaj malzemelerinden teknoloji aletlerine, temel gıda ürünlerinden çocuk oyuncaklarına kadar birçok ürün alışverişseverlerle buluşacak. İşte BİM 10-13 Şubat 2026 aktüel kataloğu haberimizde...
Giriş: 08.02.2026 - 17:33 Güncelleme: 08.02.2026 - 17:33
BİM marketlerinde bu hafta Salı ve Cuma günü satışa çıkacak ürünler belli oldu. BİM 10-13 Şubat aktüel kataloğunda bulunan ayçiçek yağı, televizyon, un, makyaj fırçası seti, salça, bal, bebek bezi, cep telefonu, kaş düzetlici, sıvı bulaşık deterjanı gibi çeşitli ürünler raflarda yerini alacak. İşte BİM 10-13 Şubat aktüel broşürünün tamamı haberimizde...
