Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 10-13 Şubat aktüel kataloğu: Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler satışa çıkacak, BİM 10 Şubat aktüel broşüründe neler var?

        BİM 10-13 Şubat aktüel kataloğu: Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler satışa çıkacak?

        BİM 10-13 Şubat aktüel broşürü ile Salı ve Cuma günü yeni ürünler satışa sunulacak. BİM marketlerine bu hafta baklagillerden temizlik ürünlerine, makyaj malzemelerinden teknoloji aletlerine, temel gıda ürünlerinden çocuk oyuncaklarına kadar birçok ürün alışverişseverlerle buluşacak. İşte BİM 10-13 Şubat 2026 aktüel kataloğu haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 17:33 Güncelleme: 08.02.2026 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM marketlerinde bu hafta Salı ve Cuma günü satışa çıkacak ürünler belli oldu. BİM 10-13 Şubat aktüel kataloğunda bulunan ayçiçek yağı, televizyon, un, makyaj fırçası seti, salça, bal, bebek bezi, cep telefonu, kaş düzetlici, sıvı bulaşık deterjanı gibi çeşitli ürünler raflarda yerini alacak. İşte BİM 10-13 Şubat aktüel broşürünün tamamı haberimizde...

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz