BİM 12 Temmuz 2024 aktüel kataloğu: BİM'e bu hafta 'gaming' ürünler geliyor
BİM 12 Temmuz aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta bilgisayar oyunu oynamayı sevenler için gaming kulaklık, klavye, mouse ve mikrofon gibi birçok ürün geliyor. Ayrıca yaşam, tekstil ve teknolojik alet kategorisinden de birçok parça raflarda yerini alacak. İşte, BİM 12 Temmuz aktüel kataloğu...
BİM, yüzlerce ürüne yer verdiği 12 Temmuz 2024 aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta bilgisayar oyunu sevenler için onlarca 'gaming' ürün geliyor. Bunun dışında aktüelde; elektrikli katlanabilir bisiklet, elektriklli süpürge, blender seti, çelik tencere ve tekstil ürünler de yer alıyor.
BİM 12 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Senna 50'' Frameless Ultra Hd Google Tv 10.999 TL
Senna 42 İnç Full Hd Google Tv 6.999 TL
Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.999 TL
Fakir Lucky Dik Süpürge 1.799 TL
Heifer Mega Robot Blender Set 1.399 TL
Nautıca Vücut Analizli Akıllı Tartı 479 TL
Polosmart Şarj Edilebilir Diş Fırçası 265 TL
Elektronik Su Pompası Hp52 99 TL
Kumtel Usb Mini Fan 179 TL
Kumtel Şarjlı El Fanı 129 TL
İbrik Mozaik Lamba Ml01 999 TL
İbrik Mozaik Lamba Ml02 999 TL
Deveboynu İbrik Mozaik Lamba Ml04 799 TL
Gaz Lambası 199 TL
Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 549 TL
Chef's Kızartma Tenceresi 259 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc 11 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 12 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 13 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 16,90 TL
Orta Süspansiyonlu Buffalo-E Elektrikli Dağ Bisikleti 39,990 TL
Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti 29.999 TL
RKS RD5 Katlanır Elektrikli Bisiklet 29.999 TL
27,5 Jant Ön Amortisörlü Bisiklet 3.999 TL
Plenty Pasta Cila 59 TL
Plenty Koltuk Ve Halı Temizleyici 500 ml 39 TL
Plenty Motor Temizleyici 500 ml 39 TL
Plenty Deri ve Koltuk Temizleyici 500 ml 39 TL
Plenty Cilalı Oto Şampuanı 1 Litre 34 TL
Çaydanlık 599 TL
Rendeli Karıştırma Kabı 499 TL
Colorina 1-Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 159 TL
Colorina 2-Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 175 TL
Colorina 3-Altın Rimli 3’lü Cam Kase 75 TL
Colorina 4-Altın Rimli Pasta Servis Seti 249 TL
Colorina 5-Altın Rimli 6'lı Çay Tabağı 119 TL
Chef's Krep Tava 199 TL
Benante Dondurma Kaşığı 75 TL
LAV Renkli Dondurmalık 79 TL
LAV Eda Çay Bardağı 6'lı 89 TL
LAV Salata Kasesi 2'li 99 TL
Okyanus Home Hamur Porsiyonlayıcı 119 TL
Okyanus Home Un Eleği 39,50 TL
Okyanus Home Ahşap Kapaklı Erzak Kavanozu 129 TL
Okyanus Home Ahşap Kapaklı Erzak Kavanozu 109 TL
Pasta Süsü Çeşitleri 29 TL
Cam 6'lı Çay Kaşığı 22,50 TL
Pasta Sıvama Standı 79 TL
Kurabiye Kalıbı Çeşitleri 39 TL
Meybuz Kalıbı 34,50 TL
Krema Pompası 39,50 TL
Merserize Şapka Kadın 139 TL
Şapka Erkek 139 TL
Merserize Şapka Kız Çocuk 119 TL
Kulaklı Şapka Çocuk 159 TL
Askılı Şort Takım 175 TL
Hambez Şort 139 TL
Masa Örtüsü 89 TL
Demlematik 22,50 TL
PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 11.999 TL
Akıllı Saat Pssw20 449 TL
Bluetooth Speaker 249 TL
Tws Kulaklık 329 TL
Gamıng Kulaklık Standı 349 TL
Kulaküstü Gamıng Kulaklık 3.5 Jack 349 TL
Kulaküstü Gamıng Kulaklık 7+1 529 TL
Kulaküstü Gamıng Kulaklık 7+1 529 TL
Tws Gamıng Kulaklık 379 TL
Gamıng Klavye Pgs201 299 TL
Gamıng Klavye Mini Pgs202 199 TL
Gamıng Masaüstü Mikrofon Pgs402 325 TL
Gaming Mouse Pad Işıklı Büyük Boy Pgs307 249 TL
Gaming Mouse Pgs301 159 TL
Gamıng Mouse + Mouse Pad Pgs303 179 TL
Gaming Mouse Pgs302 299 TL
Gaming Mouse Pad Pgs305 179 TL
Gaming Mouse Pad Işıklı Orta Boy Pgs306 179 TL
Gamıng Mouse Pad Pgs304 109 TL
Gamıng Masaüstü Speaker Pgs403 469 TL
Tv Arkası Led Aydınlatma Pgs405 149 TL
Duvar Petek Led Ambians Aydınlatma Pgs406 299 TL
Usb Çoklayıcı Pgs407 119 TL
Articolo Gözlük Kabı 159 TL
Oyuncak Çek Bırak Ejderha 129 TL
Piccolo Mondi Kız Çocukları İçin Blok Oyuncak 99 TL
Balon Dekorasyon Seti 179 TL
Articolo Büyük Fotoğraf Albümü 129 TL
Polly Moda Aksesuarlı Oyun Setleri 179 TL
Articolo Küçük Fotoğraf Albümü 99 TL
Oyuncak Helikopter 69 TL
Oyuncak Jip Seti 149 TL