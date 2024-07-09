A101 11 Temmuz 2024 aktüel kataloğu: Bu hafta A101'de hangi ürünler satışa çıkıyor?
A101'e, 11 Temmuz'dan itibaren farklı kategorilerde olmak üzere birçok ürün geliyor. Bu haftanın öne çıkan ürünü elektrikli motorlu bisiklet ancak bunun dışında; aküllü araba, televizyon, beyaz eşya, küçük ev aletleri, kamp sandalyesi ve mutfak gereçleri gibi birçok ürün satışa çıkmak için bekliyor. İşte, 11 Temmuz 2024 A101 aktüel kataloğu...
Alışveriş yapmayı sevenlerin yakından takip ettiği aktüellere bir yenisi daha eklendi; A101, 11 Temmuz 2024 tarihli kataloğunu yayınladı. İndirimli olarak satışa çıkacak yüzlerce ürün tüm şubelerde aynı anda raflarda olacak. İşte, A101 11 Temmuz 2024 aktüel kataloğunun tamamı...
A101 11 TEMMUZ 2024 AKTÜEL
HI-LEVEL 55' Ultra HD Smarrt Tv 12.999 TL
Philips 50' UHD Smart Led Tv 16.999 TL
JVC 43' Full HD Android Led 8.999 TL
Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL
Piranha Akıllı Saat 329 TL
Dolu 12V Akülü Araba 5.999 TL
Katlanabilir piknik sandalyesi 189 TL
Sky katlanır masa 349 TL
A101'DE BU HAFTA NELER VAR?
Hascevher Aşure Tenceresi 599 TL
English Home Çay Bardağı 6'lı 129 TL
2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 299 TL
Borosilikat Kupa 3'lü 69,50 TL
Salata Kurutucu 149 TL
SEG Inox No-Frost Buzdolabı 19.999 TL
Kiwi Retro Fırın 2.999 TL
Arzum Pacco El Blender Seti 1.499 TL
Kiwi Çay Makinesi 639 TL
A101 AKTÜEL KATALOĞU
Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 24.990 TL