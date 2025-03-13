Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 14 Mart 2025 aktüel kataloğu: BİM'e bu hafta katlanabilir e-bike ve çapa makinesi geliyor!

        BİM 14 Mart 2025 aktüel kataloğu: BİM'e bu hafta katlanabilir e-bike ve çapa makinesi geliyor!

        BİM, 14 Mart Cuma aktüelini yayınladı. Bu hafta mutfak, mobilya, elektronik ve teknolojik aletler gibi farklı kategoride birçok ürüne yer veriliyor. Aktüelde; katlanabilir e-bike, elektrikli süpürge, ısıtıcı, çapa makinesi, matkap, avuç taşlama makinesi, tavan boyası, profil merdiven gibi eşyalar başta olmak üzere mutfak gereçleri, yatak odası tekstili ve küçük ev aletleri geliyor. İşte, BİM 14 Mart 2025 aktüeli...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 15:13 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM 14 Mart 2025 aktüelini yayınladı. Ev, yaşam, giyim, teknoloji, oyuncak gibi farklı birçok kategoriden yüzlerce ürün Cuma günü şubelerdeki yerini alacak. Bu hafta öne çıkan ürün ise 19.990 TL'den satışa çıkan çapa makinesi oldu. İşte, BİM 14 Mart 2025 aktüeli...

        2

        BİM 14 MART 2025 AKTÜELİ

        Kaan Çapa Makinesi 19.990 TL

        3

        BİM 14 MART 2025 AKTÜELİ

        Balık Tutma Oyunu 329 TL

        Adore 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.990 TL

        4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.690 TL

        Ayakkabı Dolabı 1.490 TL

        Kamp Sandalyesi 289 TL

        Karma Oyuncak Çeşitleri 69 TL

        Tekli Arabalar 69.50 TL

        Double Bloklar ve Setler 499 TL

        Blok Meslek Grupları Seti 269 TL

        Eğlenceli Kafalar Kutu Oyunu 89 TL

        Taşıyıcı Şehir Seti 299 TL

        Match Pairs Eşleştirme Kutu Oyunu 149 TL

        Oyuncak İtfaiye Aracı 149 TL

        4

        Çatal Başlı Çekiç 129 TL

        Lastik Tokmak 129 TL

        Kurbağacık Anahtar 329 TL

        Zımba Tabancası 449 TL

        Kemer Delme Pensesi 199 TL

        Yankeski 229 TL

        Pense 229 TL

        Kargaburun 229 TL

        Mini Pense Seti 3 Parça 375 TL

        Allen Anahtar Takımı 179 TL

        Tornavida Seti 5'li Blister Ambalaj 199 TL

        Kalın Sıcak Mum Slikon Tabancası 299 TL

        İnce Sıcak Mum Slikon Tabancası 199 TL

        5

        RKS 1-S Mini E-Bike 9.990 TL

        Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.890 TL

        Sürgülü Aspiratör 1.350 TL

        Mutfak Tartısı 249 TL

        Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.450 TL

        Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.950 TL

        Çelik Termos 399 TL

        Nordica Tıraş Makinesi 199 TL

        Nordica Tıraş Makinesi 275 TL

        Kumtel Dikey Isıtıcı 1.350 TL

        Çift Yönlü Isıtıcı 799 TL

        Mini Quartz Isıtıcı 299 TL

        6

        Vega Saklama Kabı ~2370 cc 139 TL

        4’lü Cam Pasta Tabağı ~20 cm 249 TL

        Cam Salata/Meyve Tabağı 32 cm 239 TL

        Cam Kase ~23 cm - 2250 cc 199 TL

        6'lı Echo Meşrubat Bardağı ~350 cc 149 TL

        6'lı Echo Su Bardağı ~260 cc 139 TL

        Paşabahçe 6'lı Echo Çay Bardağı ~160 cc 179 TL

        Echo Dondurmalık 2'li 139 TL

        Wok Tava ~28 cm 289 TL

        Yemek Taşıma Kabı 349 TL

        Pazar Arabası 399 TL

        Makarna Tabağı ~25,5x5 cm 79 TL

        Cam Kesme Tablası ~20x30 cm 139 TL

        Borosilikat Bombeli Bardak ~300 cc 89 TL

        7

        Boyacı Seti - 5li 225 TL

        Polisan Acqua Tavan Boyası 399 TL

        Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 299 TL

        Çok Amaçlı Elastik Kova 129 TL

        Silikon Tabancası 99 TL

        Cam Kazıma Aparatı 45 TL

        F500 Silikonize Mastik 49 TL

        Plastik Boya Karıştırıcı 69 TL

        Parmak Rulo 49 TL

        Pas Sökücü Sprey 69 TL

        8

        Tilki Kuyruğu Testere 3.790 TL

        Polisaj Makinesi 3.190 TL

        Sunta Kesme Makinesi 1.990 TL

        Akülü Vidalama Seti 1.150 TL

        Darbeli Matkap 999 TL

        Kırıcı Delici Matkap 1.999 TL

        Çok Amaçlı Zımpara 1.390 TL

        Avuç Taşlama Makinesi 999 TL

        Dekupaj Testere 999 TL

        9

        Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 189 TL

        Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL

        2’li Yastık Kılıfı 59 TL

        Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL

        Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL

        Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 65 TL

        İkili Havlu Set 65 TL

        3'lü Tanja Yumak 89 TL

        Pijama Takımı Kadın 349 TL

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı!
        İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı!
        Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!
        Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"