BİM aktüel kataloğu 19 Aralık Cuma: BİM'de bu hafta neler var?
BİM aralık ayının yeni kataloğunu internet sitesi üzerinden paylaştı. BİM'de 19 Aralık günü fırsat ürünlerini sizler için haberimizde derledik. BİM aktüel ürünler listesinde bu cuma ay sonuna özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte haftanın fırsatları ile BİM 19 Aralık güncel aktüel kataloğu...
Giriş: 17.12.2025 - 20:48 Güncelleme: 17.12.2025 - 20:48
BİM'de cuma günü fırsatları alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; ankastre set, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunuluyor. İşte güncel BİM aktüel 19 Aralık Cuma ürünler kataloğu...
