Merakla beklenen BİM Aktüel 20 Temmuz Cuma kataloğundaki ürünler bugün satışa çıktı. Dikkatleri çeken ilk ürün kaynak makinesi oldu. 20 Temmuz Bim kataloğu ile gelen fırsat ürünleri Elbette bu kadar değil. BİM Aktüel kataloğu ile bu hafta sizlere ulaşan ürünler şu şekilde...

BİM 20 HAZİRAN AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Pars 6v Akülü ATV 249,00 tl

Maymun kaydırak 179 TL

Aksesuarlı oyuncak manken bebek 27,90 TL

Plaj Oyun seti 4,95 TL

Dalış maskesi 19,90 TL

Kurbağa oyunu 4,95 TL

Limon sıkacağı 1,95 TL

Pazar Arabası 29,90 TL

Paspas seti 2’li 23,50 TL

Masa örtüsü 9,95 TL

Ikili Borcam 24,95 TL

Dolap organizeri 4,95 TL

Çiçekli sandalye minderi 7,95 TL

Kaynak makinesi 499 TL

Profesyonel avuç taşlama 119 tl

Araç içi soğutucu 149 TL

Çay makinesi 99,90 TL

Dik süpürge 99,90 TL

Fakir el blenderı 59,90 TL

Braun epilatör 79,90

Desenli çelik termos 24,90 TL

Lisanslı gecelik 12,90 TL

Askılı takım 13,90 TL

Şortlu Takım 12,90 TL

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