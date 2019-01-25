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BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler

Giriş: 25.01.2019 - 09:03 | Güncelleme:  

BİM aktüel ürünler kataloğundaki ürünler bugün raflarda alıcılarını bekliyor. BİM'de bugün Venus V4 cep telefonu uygun fiyatıyla öne çıkan ürün olurken, Kütahya porselen ürünleri, chef's granit efektli tencere, Simfer fırın'ın yanında çok sayıda oto aksesuarı yer alıyor. İşte 25 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu

  • 1BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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    Bim 25 Ocak aktüel ürünlerinde görülmemiş fırsatlar! Bugün satışa çıkan birçok üründe indirimli fiyatlar uygulanacak. Özellikle teknoloji ürünleri müşterilerin dikkatini çekecek. BİM 25 Ocak 2019 Aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. İşte BİM kataloğundaki ürünler...

  • 2BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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    Tekli Bluetooth Kulaklık

    • Sezgisel kullanım için açma-kapama sürgüsü

    • Sesli Yönlendirme – aygıtınızı nasıl eşleştireceğinizi, batarya ve bağlantı durumunu bildirir

    • Geliştirilmiş ses deneyimi için HD Ses

    • ~9 saate kadar konuşma ve ~9 güne kadar bekleme süresi

  • 3BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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    Oto Koltuk Arkası Organizer

    • ~59 x 39 cm

    • Kayışları sayesinde koltuğa bağlanarak dayanıklı ve çok amaçlı bir kullanım sağlar 

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  • 10BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 11BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 12BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 13BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 14BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 15BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 16BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 17BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 18BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 19BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 20BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 21BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 22BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 23BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 24BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 25BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 26BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 27BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 28BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 29BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 30BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 31BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 32BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 33BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 34BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 35BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 36BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 37BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 38BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 39BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 40BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 41BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 42BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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  • 43BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünleri satışa çıktı! İşte bugün BİM'deki indirimli ürünler
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    Cep Telefonu Vestel Venus V4

    • Android 7.0 Nougat

    • 13 MP Arka, 5 MP Ön Kamera

    • 5,5‘’ HD ekran

    • 32 GB Dahili Hafıza

    • 3 GB Ram

    • 5000 mAH Batarya

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