BİM 26 Şubat 2019 Salı Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta indirimli ne var?

BİM aktüel ürünler kataloğu, bu haftaki indirimleri merak edenler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta tuvalet kağıdı, kağıt havlu gibi ürünlerin yanında kişisel bakım ürünleri ve temizli ürünleri öne çıkıyor. İşte 26 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu