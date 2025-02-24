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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 28 Şubat 2025 aktüeli: BİM'e bu hafta yürüyüş bandı, elektrikli süpürge ve mutfak gereçleri geliyor!

        BİM 28 Şubat 2025 aktüeli: BİM'e bu hafta yürüyüş bandı, elektrikli süpürge ve mutfak gereçleri geliyor!

        BİM 28 Şubat itibarıyla geçerli olacak aktüelini yayınladı. Bu hafta markete; air fryer, toz torbasız elektrik süpürgesi, yürüyüş bandı, mutfak gereçleri, uyku tekstili gibi birçok ürün geliyor. İşte, BİM 28 Şubat 2025 aktüeli...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 15:15 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:15
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        1

        BİM 28 Şubat Cuma günü itibarıyla birçok ürünü satışa çıkarıyor. Çaydanlık, elektrikli diş fırçası, şarjlı süpürge, düzleştirici, yürüyüş bandı, çeşitli mutfak gereçleri, lastikli çarşaf gibi birçok farklı kategoride ürün geliyor. İşte, 28 Şubat 2025 BİM aktüeli...

        2

        BİM 25 ŞUBAT 2025 AKTÜELİ

        Maxi Patisserie Ayaklı Servis Tabağı ~32,2 cm 299 TL

        Borcam Kase ~1900 cc ~21,5 cm 149 TL

        Casseroles Kapaklı Borcam ~2600 cc ~25,4 cm 239 TL

        Frezya Büyük Kase ~2650 cc ~24 cm 99 TL

        Elysia Sürahi ~940 cc 139 TL

        Elysia 2’li Kupa ~250 cc 179 TL

        Elysia 2’li Ayaklı Dondurmalık ~245 cc 159 TL

        Elysia 4’lü Kase ~235 cc 269 TL

        2’li Mezze Tabak ~15.7 cm 79 TL

        Frezya 6’lı Kase ~175 cc 129 TL

        Frezya 6’lı Tatlı Tabağı ~16 cm 199 TL

        Ramekin 6’lı Kase 135 cc ~8 cm 149 TL

        3

        Yoga/Pilates Matı 369 TL

        Ağırlık Fitness Eldiveni 169 TL

        Kemerli Sporcu Masaj Tabancası 779 TL

        Loop Band Seti 59 TL

        Elastik Esneme Bandı 139 TL

        Karın Kası Sistemi 199 TL

        Egzersiz Çekme Kayışı 295 TL

        X3 Yürüyüş Bandı 6.990 TL

        El Ayak Bilek Ağırlığı 159 TL

        15 kg Vinly Dambıl Seti 659 TL

        Dambıl 359 TL

        Rulmanlı Atlama İpi 79 TL

        Thigh Master 99 TL

        Lastikli Twister Diski 239 TL

        El Kası Geliştirici El Yayı 79 TL

        Boks Torbası 449 TL

        Göğüs Genişletici Spor Aleti 139 TL

        Fonksiyonel Egzersiz Barı 2.199 TL

        4

        Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 499 TL

        Emaye Kızartma Tenceresi 399 TL

        Emaye Çaydanlık 599 TL

        Emaye Sosluk 219 TL

        Servis Tabağı 79 TL

        Kare Cam Tatlı Kasesi 32,50 TL

        Pirge Deluxe Şef Bıçağı 299 TL

        Pirge Deluxe Dilimleme Bıçağı 239 TL

        Çiçekli Çift Cidarlı Borosilikat Kupa 169 TL

        Kaşıklı Cam Gıda Saklama Kabı 189 TL

        Stanley Yemek Termosu Adventure 1.150 TL

        Stanley The AeroLight Transit Mug 1.390 TL

        5

        Altus 43 İnç Ultra HD Google TV 10.990 TL

        Altus 32 İnç Android Smart LED TV 6.595 TL

        Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL

        Philips Air Fryer 4.290 TL

        Erkek Vücut Bakım Seti 699 TL

        Düzleştirici 329 TL

        Polosmart Akım Korumalı Priz 349 TL

        Döner Başlıklı Stantlı Şarjlı Diş Fırçası 799 TL

        Şarj Edilebilir Ağız Duşu 1.075 TL

        Buharlı Mop Çok Amaçlı Temizleyici 2.450 TL

        6

        Kek Kalıbı Çeşitleri 149 TL

        Tek Fiyat Çelik Ürünleri 299 TL

        Kapaklı Kavurma Sacı ~32 cm 479 TL

        Standlı Bambu Tuzluk Seti 249 TL

        Yapışkanlı Kesim Panosu 149 TL

        Kepçe / Kaşık Altlığı 22,50 TL

        Kaşıklı Baharatlık Seti 89 TL

        Çizgi Gravürlü Erzak Kabı ~500 ml 42,50 TL

        Çizgi Gravürlü Erzak Kabı ~1,2 L 59 TL

        Kapaklı Saklama Kutusu 119 TL

        Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 79 TL

        Duvar Organizeri ~27x12 cm 109 TL

        Tablet Mop Temizlik Seti ~11 L 199 TL

        7

        Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL

        Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL

        Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 59 TL

        Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 179 TL

        Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 139 TL

        2’li Yastık Kılıfı 59 TL

        Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan ~195x215 349 TL

        Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan ~155x215 299 TL

        Favori Batik Yumak 3'lü 129 TL

        Favori Yumak 89 TL

        Baston Şemsiye 249 TL

        Bozuk Para Çantası ~12x9 cm 69 TL

        8

        Bas Bırak Tren 179 TL

        12-36 Ay İlk Magnet Puzzle Set 199 TL

        Oyuncak Kanatlı Manken Bebek 149 TL

        Dagi Spor Çanta 299 TL

        Dagi Kapüşonlu Sweatshirt Kadın 399 TL

        Dagi Eşofman Alt Kadın 359 TL

        Sporcu Büstiyer Kadın 159 TL

        Sporcu Tayt Kadın 219 TL

        Tişört Erkek 199 TL

        Eşofman Alt Erkek 359 TL

        Pijama Alt Kadın 119 TL

        Eşofman Altı Erkek 199 TL

        Spor Bone 79 TL

        Havuz Bonesi 59 TL

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