Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 29 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler indirimlerinde bu hafta hangi ürünler var?

        BİM 29 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler indirimlerinde bu hafta hangi ürünler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Ağustos indirimleri belli oldu. 29 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünlerde mini buzdolabı, blender seti, saç kurutma makinesi, televizyon yer alıyor. Okul ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için defter, silgi, kalemtraş birçok ürün bulunuyor. İşte, 29 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 13:59 Güncelleme: 28.08.2025 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM 29 Ağustos aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayınlandı. Yeni haftada BİM indirimlerinde okul malzemesi ürünleri indirimde olacak. İşte BİM 29 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu

        2

        BİM 29 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER

        Keysmart Mini Buzdolabı 4.990 TL

        Range 5 Kanat Vantilatör 55W 1.190 TL

        Arnica Blender Seti 1.490 TL

        Kumtel Mini Fırın 2.150 TL

        Kumtel Vakum Makinesi 1.250 TL

        Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL

        3

        Homend 1351H Waffle Makinesi 1.490 TL

        Philips Saç Kurutma Makinesi 799 TL

        4

        BİM AKTÜEL KIRTASİYE ÜRÜNLER KATALOĞU

        Daily Fotokopi Kağıdı 80 g 115 TL

        Renkli Fotokopi Kağıdı 39 TL

        Fon Kartonu 57,50 TL

        Renkli Eva 25 TL

        Simli Yapışkanlı Eva 35 TL

        Tahta Kalemi 59 TL

        İnce Uçlu Keçeli Kalem 119 TL

        Simli Fosforlu Kalem 119 TL

        Fosforlu Kalem 49 TL

        5

        Çift Taraflı Keçeli Kalem 69 TL

        Çift Taraflı Pati Fosforlu Kalem 59 TL

        Kesim Fosforlu Kalem 119 TL

        Tekli Simli Fosforlu Kalem 20 TL

        Tekli Fosforlu Kalem 14 TL

        Elişi Kağıdı 12,50 TL

        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiydi... Harçlığını çıkarıyordu!
        Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiydi... Harçlığını çıkarıyordu!
        Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı
        Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi!
        4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi!
        İşte Solskjaer'in Lausanne 11'i!
        İşte Solskjaer'in Lausanne 11'i!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor
        Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor
        "Savaştan kaçan general!"
        "Savaştan kaçan general!"
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        ABD'den Danimarka'ya: Sakin olun
        ABD'den Danimarka'ya: Sakin olun
        Özel için soruşturma başlatıldı
        Özel için soruşturma başlatıldı
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        21 yıl sonra karşılaştılar
        21 yıl sonra karşılaştılar
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        Avrupa'da Gazze istifaları
        Avrupa'da Gazze istifaları
        "Mourinho’nun favorisi kazandı!"
        "Mourinho’nun favorisi kazandı!"