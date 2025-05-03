BİM 6-7 Mayıs aktüel kataloğu yayında! İşte BİM 6-7 Mayıs aktüel kataloğu indirimleri
BİM 6-7 Mayıs aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de 6-7 Mayıs'ta; su arıtma cihazı, kahve makinesi, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 6-7 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş: 03.05.2025 - 18:00 Güncelleme: 03.05.2025 - 18:00
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BİM 6-7 Mayıs aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yeni aya özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM 6-7 Mayıs aktüel kataloğu ile nisan ayı indirimli ürünler...
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