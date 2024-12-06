BİM 6 Aralık 2024 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bugün hangi ürünler indirimli olacak?
BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste belli oldu. Bugünden itibaren geçerli olacak BİM 6 Aralık indirimlerinde siyah cam ankastre, şarjlı Süpürge&Paspasa, TCL 43 inç full HD android smart LED TV ve sütlü Türk kahvesi makinesi yer alıyor. Öte yandan farklı kategoride birçok ürün yine indirimde olacak. İşte 6 Aralık 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli liste
Giriş: 06.12.2024 - 10:16 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:17
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BİM 6 Aralık 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çubuk blender, tost makinesi, düzleştirici, saç kurutma makinesi indirimli ürünler arasındaki yerini aldı. Aralık ayının ilk kataloğunda hangi ürünlerin yer aldığı alışveriş severler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki BİM’de bugün hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
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