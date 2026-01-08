BİM 9 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 9 Ocak Cuma gününden itibaren BİM aktüel kataloğunda ankastre set, yüzey temizleyici, çöp kovası, ısıtıcı, krep tava indirimde olacak. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyenler BİM kataloğunun tamamına erişmeye çalışıyor. Peki, 9 Ocak 2026 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM indirimli ürünler kataloğu belli oldu. Bu hafta Dijitsu 65" QLED Google TV – 23.900 TL, Dijitsu 50" QLED Google TV – 13.500 TL, Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 9.900 TL’den BİM marketlerde satışta olacak. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu
9 OCAK CUMA BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ
Dijitsu 65 İnç Qled Google TV 23.900 TL
Dijitsu 50 İnç 4K Ultra HD Google TV 13.500 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL
Kablosuz Yüzey Temizleyici 2.750 TL
Çubuk Blender 899 TL
Sensörlü Sabun Makinesi 349 TL
Sensörlü Çöp Kovası 799 TL
Akıllı Saat 299 TL
Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL
Mini Quartz Isıtıcı 599 TL