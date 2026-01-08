Habertürk
        BİM 9 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM 9 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 9 Ocak Cuma gününden itibaren BİM aktüel kataloğunda ankastre set, yüzey temizleyici, çöp kovası, ısıtıcı, krep tava indirimde olacak. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyenler BİM kataloğunun tamamına erişmeye çalışıyor. Peki, 9 Ocak 2026 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Giriş: 08.01.2026 - 16:24 Güncelleme: 08.01.2026 - 16:24
        1

        BİM indirimli ürünler kataloğu belli oldu. Bu hafta Dijitsu 65" QLED Google TV – 23.900 TL, Dijitsu 50" QLED Google TV – 13.500 TL, Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 9.900 TL’den BİM marketlerde satışta olacak. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu

        2

        9 OCAK CUMA BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ

        Dijitsu 65 İnç Qled Google TV 23.900 TL

        Dijitsu 50 İnç 4K Ultra HD Google TV 13.500 TL

        Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL

        Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL

        3

        Kablosuz Yüzey Temizleyici 2.750 TL

        Çubuk Blender 899 TL

        Sensörlü Sabun Makinesi 349 TL

        Sensörlü Çöp Kovası 799 TL

        Akıllı Saat 299 TL

        Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL

        Mini Quartz Isıtıcı 599 TL

        4
        5
        6
        7
