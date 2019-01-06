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BİM'de yeni yıl ile indirimler devam ediyor. BİM 11 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bir çok kategoride indirim avantajı sağlayarak müşterilerini sevindirecek. 3'lü Ankastre setinden buharlı ütü makinesine, ev tekstilinden, mutfak araçlarına kadar bir çok farklı üründe indirim imkanı sunacak. İşte, 11 Ocak BİM haftanın indirimli ürünler listesi...
Tefal Fv 1538 Buharlı Ütü 139 TL
Katlanır Yatak 175 TL
Elektrikli Isıtıcı 75 TL
LED Masa Lambası 27,50 TL
Embos Yatak Örtüsü 99 TL
Çift Bıçaklı Doğrayıcı 79 TL
Valiz Büyük Boy 109 TL
Valiz Orta Boy 99 TL
Valiz Küçük Boy 89 TL
Pijama Takımı 23,90 TL
Termal Tayt Kadın 14,90 TL
Ütü Masası 85 TL
Gömler Erkek 29,90 TL
Pijama Takımı Erkek 34,90 TL
Kurutmalık 54,90 TL
Ütü Masası Kılıfı 6,95 TL
Çamaşır Selesi 19,90 TL
Çöp Kutusu 12,90 TL
Büyük Kase 9,50 TL
6'lı Kase 9,95 TL
Kirli Sepeti 34,90 TL
Dantelli Masa Örtüsü 14,90 TL
3'lü Erzak Kabı 14,90 TL
3 Tekerlekli Pazar Arabası 39,90 TL
İş Makinesi Oyuncak 69 TL
Oyuncak Doktor Seti 13,50 TL
Banyo Zamanı Bebek Seti 99 TL
Kapı Önü Paspas 5,95 TL
Ahşap Yap-Boz Tren 23,50 TL
Çocuk Sandalyesi 17,50 TL
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