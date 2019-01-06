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BİM'de yeni yıl ile indirimler devam ediyor. BİM 11 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bir çok kategoride indirim avantajı sağlayarak müşterilerini sevindirecek. 3'lü Ankastre setinden buharlı ütü makinesine, ev tekstilinden, mutfak araçlarına kadar bir çok farklı üründe indirim imkanı sunacak. İşte, 11 Ocak BİM haftanın indirimli ürünler listesi...