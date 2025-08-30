BİM aktüel 2 Eylül kataloğu yayında! BİM'de bu hafta neler var?
BİM 2 Eylül Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; kozmetik malzemelerden, giyim seçeneklerine mutfak eşyalarından temel gıda ürünlerine birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 2 Eylül Salı kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş: 30.08.2025 - 20:31 Güncelleme: 30.08.2025 - 20:31
1
2 Eylül Salı BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta eylül ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile eylül ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
2
3