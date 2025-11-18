Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel 21 Kasım 2025 Cuma kataloğu yayında! BİM'e ankastre set geliyor! Bu Cuma BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde?

        BİM aktüel 21 Kasım 2025 Cuma aktüel kataloğu yayında: İşte ayın fırsatları!

        BİM'de bu hafta; bavul çeşitleri, ısıtıcılar, ankastre set, teknolojik ürünler ve tekstil eşyaları ile birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte BİM aktüel 21 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...

        Giriş: 18.11.2025 - 23:35 Güncelleme: 18.11.2025 - 23:38
        BİM'de bu hafta farklı kategorilerde birçok fırsat gündeme geldi. Kasım ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte 21 Kasım Cuma BİM aktüel kataloğu...

        2
        3
        4
        5
