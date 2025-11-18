BİM'de bu hafta farklı kategorilerde birçok fırsat gündeme geldi. Kasım ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte 21 Kasım Cuma BİM aktüel kataloğu...