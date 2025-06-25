BİM'de bu Cuma neler var? İşte 27 Haziran 2025 Cuma BİM aktüel ürünleri
BİM 27 Haziran 2025 aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta Cuma günü zincir markete; halı koltuk temizleme makinesi, bavul seti, ayakkabı dolabı, aküllü oyuncak araba gibi farklı kategoride binlerce ürün geliyor. İşte, 27 Haziran 2025 Cuma BİM aktüel ürünleri...
BİM, 27 Haziran 2025 Cuma günü için hazırladığı yeni aktüel kataloğunu yayımladı. Bu haftaki kampanyada, ev yaşamından çocuk ürünlerine kadar geniş bir yelpazede yüzlerce ürün raflarda yerini alacak. Koltuk ve halı temizleme makinelerinden seyahatler için ideal bavul setlerine, işlevsel ayakkabı dolaplarından çocuklara özel akülü arabalara kadar pek çok ürün, sınırlı stoklarda mağazada olacak. İşte 27 Haziran Cuma gününden itibaren BİM marketlerde yer alacak aktüel ürünler...
BİM 27 HAZİRAN 2025 CUMA AKTÜELİ
Silikon Mama Tabağı 499 TL
Silikon Mama Kaşığı 109 TL
Silikon Kapaklı Kase 399 TL
Arı Figürlü Melamin Mama Tabağı 159 TL
Arı Figürlü Melamin Mama Kaşığı 55 TL
Kaşıklı Bebek Termosu 289 TL
Süt / Mama Kabı 43 TL
Desenli Bebek Taburesi 89 TL
Bölmeli Kilitli Saklama Kabı (1700cc) 189 TL
Valiz Çeşitleri Orta Boy 759 TL
Valiz Çeşitleri Küçük Boy 689 TL
Hambez Şort Erkek 199 TL
Hambez Şort Kadın 199 TL
Kadın Cüzdan 199 TL
Aksesuarlı Şapka Çocuk 135 TL
Bermuda Şapka Çocuk 79 TL
Bebek Kep 69 TL
Terlik Kadın 129 TL
Welly Lisanslı Metal Arabalar 199 TL
Batman Oyuncak Yarış Arabası 129 TL
Oyuncak Büyük Teker Takla Atan Araba 89 TL
Oyuncak Kamyon 479 TL
Micro Max Figürlü Blok Seti 249 TL
mgs Kurbağa Top Yakalama Oyunu 189 TL
Oyuncak Su Atıcısı 89 TL
Oyuncak Hayvanlar 89 TL
3’lü Bambu Sunum Tabağı Seti 319 TL
Silikon Saplı Bambu Servis Gereçleri 99 TL
Kapaklı Servis Tabağı 269 TL
Servis Tabağı 79 TL
Bambu Kapaklı Dekorlu Kavanoz (970 cc) 99 TL
Bambu Kapaklı Dekorlu Kavanoz (635 cc) 89 TL
Cam Çay Kaşığı 6’lı 34 TL
Boncuk Şekilli Bardak 99 TL
Ayaklı Kurabiyelik (0,8 L) 59 TL
Casper VIA X30 Cep Telefonu 6.790 TL
Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 11.990 TL
Kumtel 3 Çekmece Dondurucu 6.500 TL
Kumtel 12.000 BTU Inverter Klima 21.790 TL
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.790 TL
Kumtel 5+1 Çekmece Dondurucu 10.990 TL
Heifer Mini Blender Set 1.499 TL
Kumtel Katlanabilir Mini Masaüstü Vantilatör 229 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.390 TL
Dienni 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2.290 TL
Can-am Akülü Renegade ATV 32.990 TL
AKÜLÜ Chevrolet Camaro 25.000 TL
Land Rover Akülü Range Rover 25.000 TL
Volvo Akülü Volvo Kepçe 39.000 TL
MGS Top Atan Oyuncak 299 TL
Tekli Karma Bebek Body 69 TL
Çocuk Nevresim Seti 289 TL
Bebek Baskılı Pike Seti 189 TL
Bebek Penye Lastikli Çarşaf 99 TL
Bebek Alez 99 TL
Aplikeli Penye Ter Bezi 45 TL
Aplikeli Çift Kat Penye Mama Önlüğü 49 TL
Çok Amaçlı Beşik Organizer 99 TL
Çok Katlı Organizer 169 TL
Küçük Boy Hurç 69 TL