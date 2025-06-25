BİM, 27 Haziran 2025 Cuma günü için hazırladığı yeni aktüel kataloğunu yayımladı. Bu haftaki kampanyada, ev yaşamından çocuk ürünlerine kadar geniş bir yelpazede yüzlerce ürün raflarda yerini alacak. Koltuk ve halı temizleme makinelerinden seyahatler için ideal bavul setlerine, işlevsel ayakkabı dolaplarından çocuklara özel akülü arabalara kadar pek çok ürün, sınırlı stoklarda mağazada olacak. İşte 27 Haziran Cuma gününden itibaren BİM marketlerde yer alacak aktüel ürünler...