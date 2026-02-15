Canlı
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler 17 Şubat 2026: Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler 17 Şubat 2026: Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğunda indirimler belli oldu. Mutfak alışverişini ucuza getirecek 17 Şubat BİM indirimli ürünler listesi ve fiyatlar açıklandı. İşte, BİM aktüel ürünler 17 Şubat 2026 indirimleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2026 - 16:27 Güncelleme: 15.02.2026 - 16:27
        1

        BİM 17 Şubat aktüel kataloğu yayınlandı. Fiyatlar, ilgili tarihlerde BİM mağazalarının raflarında geçerli olacak şekilde duyuruldu. Peki bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Kahvaltıya giderken hayatını kaybetti
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Otelde yangın faciası!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
