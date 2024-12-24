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        Haberler Bilgi Alışveriş SATIŞTA! BİM aktüel ürünler 24-27 Aralık kataloğu yayında: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler, hangi ürünler indirime girecek?

        BİM'de bu hafta neler var? BİM aktüel 24-27 Aralık kataloğu yayında!

        BİM aktüel 24-27 Aralık kataloğu gündemdeki yerini aldı. BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ay sonuna özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 24-27 Aralık 2024 BİM aktüel kataloğu ile aralık ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 00:32 Güncelleme: 24.12.2024 - 00:32
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        1

        BİM 24-27 Aralık aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 24-27 Aralık 2024 aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...

        2

        BİM AKTÜEL 24 ARALIK İNDİRİMLERİ

        Çikolata kabı: 32,50 TL

        Kadayıf: 27,50 TL

        Antep fıstığı kreması: 165 TL

        3

        Antep fıstığı 500g: 245 TL

        Bitter çikolata: 89 TL

        İsviçre çikolatası: 41,50 TL

        Kolajen Protein Ocean: 399 TL

        4

        Protein tozu: 699 TL

        Türk kahvesi seti (3'lü): 114,50 TL

        Stick Çikolata çeşitleri: 129 TL

        5

        BİM AKTÜEL 27 ARALIK KATALOĞU

        Cam Kupa 42,50 TL

        Emaye Közmatik 99 TL

        Emaye Tepsi 109 TL

        Kahvaltı / Tereyağı Bıçağı 6'lı 109 TL

        Süzgeçli Maşa 65 TL

        Mutfak Gereçleri 52,50 TL

        6

        Mini Buzdolabı 4.975 TL

        TV 17.490 TL

        Portatif Vestiyer 1.299 TL

        Oda Nemlendirici 159 TL

        Gaz Lambası 249 TL

        Dikey Isıtıcı 1.590 TL

        7

        Sürahi 129 TL

        Borcam Kek Kalıbı 129 TL

        Tuzluk Biberlik 39 TL

        8

        Termal Tayt 159 TL

        Kadın / Erkek Eşofman Altı 199 TL

        Kadın / Erkek Pijama Altı 159 TL

        Kırlent Kılıfı 169 TL

        Çocuk Peluş Kulaklık 79 TL

        Mutfak Havlusu 59 TL

        9
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