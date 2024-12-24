BİM'de bu hafta neler var? BİM aktüel 24-27 Aralık kataloğu yayında!
BİM aktüel 24-27 Aralık kataloğu gündemdeki yerini aldı. BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ay sonuna özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 24-27 Aralık 2024 BİM aktüel kataloğu ile aralık ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
BİM 24-27 Aralık aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 24-27 Aralık 2024 aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 24 ARALIK İNDİRİMLERİ
Çikolata kabı: 32,50 TL
Kadayıf: 27,50 TL
Antep fıstığı kreması: 165 TL
Antep fıstığı 500g: 245 TL
Bitter çikolata: 89 TL
İsviçre çikolatası: 41,50 TL
Kolajen Protein Ocean: 399 TL
Protein tozu: 699 TL
Türk kahvesi seti (3'lü): 114,50 TL
Stick Çikolata çeşitleri: 129 TL
BİM AKTÜEL 27 ARALIK KATALOĞU
Cam Kupa 42,50 TL
Emaye Közmatik 99 TL
Emaye Tepsi 109 TL
Kahvaltı / Tereyağı Bıçağı 6'lı 109 TL
Süzgeçli Maşa 65 TL
Mutfak Gereçleri 52,50 TL
Mini Buzdolabı 4.975 TL
TV 17.490 TL
Portatif Vestiyer 1.299 TL
Oda Nemlendirici 159 TL
Gaz Lambası 249 TL
Dikey Isıtıcı 1.590 TL