        BİM aktüel ürünler 6 Ocak 2026: Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler 6 Ocak 2026: Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 6 Ocak Salı gününden itibaren bebek bezleri, çamaşır yumuşatıcısı, yüzey havlusu, çikolata çeşitleri indirimde olacak. İşte, BİM 6 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 11:28 Güncelleme: 04.01.2026 - 11:28
        BİM 6 Ocak aktüel ürünler kataloğu indirim listesi belli oldu. Bu haftadan itibaren indirimli ürünler arasında Jenny & Willy Premium Kanallı Bebek Bezi – 169 TL, Peros Pratik Çamaşır Kapsülü 26’lı – 199 TL, Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L (Yasemin – Nergis) – 95 TL’den satışa çıkacak. İşte, BİM indirimli ürünler kataloğu

