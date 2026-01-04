BİM aktüel ürünler 6 Ocak 2026: Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 6 Ocak Salı gününden itibaren bebek bezleri, çamaşır yumuşatıcısı, yüzey havlusu, çikolata çeşitleri indirimde olacak. İşte, BİM 6 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğunun tamamı
BİM 6 Ocak aktüel ürünler kataloğu indirim listesi belli oldu. Bu haftadan itibaren indirimli ürünler arasında Jenny & Willy Premium Kanallı Bebek Bezi – 169 TL, Peros Pratik Çamaşır Kapsülü 26’lı – 199 TL, Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L (Yasemin – Nergis) – 95 TL’den satışa çıkacak. İşte, BİM indirimli ürünler kataloğu
