BİM aktüel ürünler kataloğu 13-16 Mayıs 2025: Bugün BİM indirimlerinde neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirim listesi belli oldu. BİM 16 Mayıs 2025 aktüel ürünlerde yazlık oturma grubu 3.950 TL, 3 kişilik salıncak 7.500 TL'den satışa çıkıyor. Öte yandan valiz çeşitleri ve tekstil malzemeleri indirimde olacak. 13 Mayıs BİM indirimlerinde fındık kreması, kurabiye, sütlü çikolata, bebek bezi indirime giriyor. İşte 13-16 Mayıs 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftanın BİM indirim kataloğunda termos, mangal, piknik seti, , sunumluk ürünler, çöp kovası, plastik mutfak eşyaları, bardak, valiz, ayakkabılık ve dolap gibi birçok ev ihtiyacı da raflarda yerini alacak. Peki BİM aktüel ürünler kataloğu 13-16 Mayıs 2025 indirimleri neler?
BİM AKTÜEL KATALOĞU 13 MAYIS 2025
Bebek Bezi 319,00 TL
Çamaşır Yumuşatıcısı 69 TL
Bulaşık Makinesi Kapsül 199,00 TL
Deodorant 159,00 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU 16 MAYIS 2025
Termo İzolasyonlu Çanta (~25 L): 369 TL
Katlanabilir Termo Piknik Çantası (25 L): 189 TL
Termos Sırt Çantası (18 L): 339 TL
Piknik Hasırı (150x210 cm): 299 TL
PVC Masa Örtüsü (140x180 cm): 149 TL