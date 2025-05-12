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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu 13-16 Mayıs 2025: Bugün BİM indirimlerinde neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu 13-16 Mayıs 2025: Bugün BİM indirimlerinde neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirim listesi belli oldu. BİM 16 Mayıs 2025 aktüel ürünlerde yazlık oturma grubu 3.950 TL, 3 kişilik salıncak 7.500 TL'den satışa çıkıyor. Öte yandan valiz çeşitleri ve tekstil malzemeleri indirimde olacak. 13 Mayıs BİM indirimlerinde fındık kreması, kurabiye, sütlü çikolata, bebek bezi indirime giriyor. İşte 13-16 Mayıs 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 16:26 Güncelleme: 12.05.2025 - 16:26
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        BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftanın BİM indirim kataloğunda termos, mangal, piknik seti, , sunumluk ürünler, çöp kovası, plastik mutfak eşyaları, bardak, valiz, ayakkabılık ve dolap gibi birçok ev ihtiyacı da raflarda yerini alacak. Peki BİM aktüel ürünler kataloğu 13-16 Mayıs 2025 indirimleri neler?

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        BİM AKTÜEL KATALOĞU 13 MAYIS 2025

        Bebek Bezi 319,00 TL

        Çamaşır Yumuşatıcısı 69 TL

        Bulaşık Makinesi Kapsül 199,00 TL

        Deodorant 159,00 TL

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        BİM AKTÜEL KATALOĞU 16 MAYIS 2025

        Termo İzolasyonlu Çanta (~25 L): 369 TL

        Katlanabilir Termo Piknik Çantası (25 L): 189 TL

        Termos Sırt Çantası (18 L): 339 TL

        Piknik Hasırı (150x210 cm): 299 TL

        PVC Masa Örtüsü (140x180 cm): 149 TL

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