BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; motosiklet çeşitleri, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 13 Aralık 2024 aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...