Motosiklet ve teknoloji haftası! İşte BİM aktüel 13 Aralık kataloğu
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta aralık ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 13 Aralık 2024 BİM aktüel kataloğu ile aralık ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; motosiklet çeşitleri, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 13 Aralık 2024 aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...
13 ARALIK CUMA YENİ BİM AKTÜEL KATALOĞU
Skyjet Bayberry 125 cc Motosiklet 42.975 TL
Skyjet Belina 125 cc Motosiklet 39.900 TL
Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL
2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL
Lovell Blender Set 1.275 TL
Karla El Mikseri 799 TL
Fakir Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 6.990 TL
Fakir Buharlı Ütü 995 TL
Avuç İçi Ütüsü 899 TL
Fanlı Konvektör 1.375 TL
Çift Yönlü Isıtıcı 950 TL
Mini Quartz Isıtıcı 399 TL
Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL
Pet Su Sebili 699 TL
Raflı Çok Amaçlı Dolap 850 TL