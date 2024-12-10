Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu: 13 Aralık Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Motosiklet ve teknoloji haftası! İşte BİM aktüel 13 Aralık kataloğu

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta aralık ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 13 Aralık 2024 BİM aktüel kataloğu ile aralık ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 20:46 Güncelleme: 10.12.2024 - 20:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; motosiklet çeşitleri, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 13 Aralık 2024 aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...

        2

        13 ARALIK CUMA YENİ BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Skyjet Bayberry 125 cc Motosiklet 42.975 TL

        Skyjet Belina 125 cc Motosiklet 39.900 TL

        Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL

        3

        2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL

        Lovell Blender Set 1.275 TL

        Karla El Mikseri 799 TL

        Fakir Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 6.990 TL

        Fakir Buharlı Ütü 995 TL

        Avuç İçi Ütüsü 899 TL

        Fanlı Konvektör 1.375 TL

        Çift Yönlü Isıtıcı 950 TL

        Mini Quartz Isıtıcı 399 TL

        Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL

        Pet Su Sebili 699 TL

        Raflı Çok Amaçlı Dolap 850 TL

        4

        Çift Kişilik Nevresim Seti 699 TL

        Tek Kişilik Nevresim Seti 579 TL

        Çift Kişilik Battaniye 429 TL

        TV Battaniye 399 TL

        Temizlik Seti 159 TL

        5

        Siyah Metal Üçgen Köşelik 149 TL

        Silikon Pişirme Kabı 34,50 TL

        Bölmeli Silikon Mama Tabağı 89 TL

        Silikon Alıştırma Bardağı 24,50 TL

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'İsrail'in gittiği yol, yol değil'
        'İsrail'in gittiği yol, yol değil'
        Husiler, ABD savaş gemilerini hedef aldı
        Husiler, ABD savaş gemilerini hedef aldı
        Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        MİT'ten Kamışlı'da operasyon
        MİT'ten Kamışlı'da operasyon
        Sosyalist model yerine liberal model
        Sosyalist model yerine liberal model
        İsrail, Kuneytra Valiliğine girdi
        İsrail, Kuneytra Valiliğine girdi
        Kobani yakınlarında çatışma
        Kobani yakınlarında çatışma
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        Okan Buruk'un eli daraldı
        Okan Buruk'un eli daraldı
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        Suriye'de 21 yıldır tutukluydu: Düşmanım dahi öyle işkence görmesin
        Suriye'de 21 yıldır tutukluydu: Düşmanım dahi öyle işkence görmesin
        10 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        10 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        "Beşiktaş ile 10 kez oynasak, 8'ini kazanırdık"
        "Beşiktaş ile 10 kez oynasak, 8'ini kazanırdık"
        Şehitlerimizi uğurladık
        Şehitlerimizi uğurladık
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam