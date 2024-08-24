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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu: 27 Ağustos 2024 bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu: 27 Ağustos bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM 27 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta birbirinden farklı pek çok ürün indirimli fiyatlarla alıcıyla buluşacak. İşte , 27 Ağustos 2024 BİM aktüel katalog ürünleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 14:51 Güncelleme: 24.08.2024 - 14:51
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        Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel kataloğu belli oldu. Tost peyniri, tava peyniri, kefir, süt indirimli ürünler arasında yer aldı. Peki 27 Ağustos bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

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        Yarım Yağlı Tost Peyniri - SEK 1500 g

        Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri - Akınaz 1000 g

        Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri - Bimvezzir 1000 g

        Yarım Yağlı Yoğurt - SEK 5 kg

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        Tam Yağlı Tava Peyniri - Peysan 600 g

        Biberli Taze Peynir - Kerem 200 g

        Yarım Yağlı Eritme Peynir - Bimvezzir 1000 g

        %3 Yağlı Yoğurt - Torku 3 kg

        Şeftali & Ananaslı Kefir - İçim 1L

        Barista Süt - Dost 1L

        Ayran - Torku 1L

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