BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bugünkü indirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğuna göre yine çok sayıda ürün uygun fiyatlarla raflarda olacak. BİM'de bu hafta hafta Vestel Venus V4 cep telefonu dikkat çeken ürün olurken, elektrikli ısıtıcıdan küçük ev aletlerine, kıylık giyim ürünlerinden tezmilik ürünlerine pek çok kategoride indirim var. İşte 7 Aralık 2018 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ - 7 ARALIK

Kumtel çift taraflı elektrikli ısıtıcı 75,00 TL

Dijitsu mini ısıtıcı 39,90 TL

KL Pro elektrikli çivi ve zımba makinası 129,00 TL

Phılıps filtre kahve makinesi 189,00 TL

Petek üstü ısı yönlendirici 24,90 TL

Yatak dikey lazer hizalama 199,00 TL

Filtre kahve kurukahveci mehmet efendi 4,95 TL

Buharlı ütü galaxis 99,00 TL

Chef's tek fiyat çelik ürünleri 24,90 TL

2'li dikdörtgen saklama kabı 7,50 TL

Temizlik seti 29,90 TL

Katı meyve sıkacağı 139,90 TL

Chef's Wok tava-28 vm 37,90 TL

3'lü kar tanesi cam çerezlik 9,95 TL

Kabin tipi el çantası 17,90 TL

Örgü desenli çanta 12,90 TL

Banyo ayak paspası 10,90 TL

Büyük tekerlekli araba 16,50 TL

Kışlık panduf çocuk 14,90 TL

Seyahat yastığı 16,90 TL

Terlik kadın 14,90 TL

Terlik erkek 15,90 TL

Lisanslı flanel battaniye 27,90 TL

Yün korse 14,90 TL

Ev içi örme patik 3,95 TL

Etol şal kadın 7,95 TL

Atkı bere eldiven set 17,90 TL

Pantolon çorap kadın penti 3,25 TL

Çocuk pijaması kız-erkek 19,90 TL

Boyunluk kadın-erkek 4,95 TL

Külotlu çorap kadın penti 5,95 TL

Çocuk külotlu çorap penti 5,95 TL

BİM 7 Aralık aktüel ürünler kataloğunu aşağıdaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

7 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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