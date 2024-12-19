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        Haberler Bilgi Ekonomi BİM (BIMAS) temettü ödeme tarihi 2024 | BİM Birleşik Mağazalar ne zaman ve ne kadar temettü verecek? BIMAS hisse başına verilecek temettü miktarı

        BİM temettü ödeme tarihi ve tutarı 2024: BİM (BIMAS) hisse başına ne kadar, kaç TL temettü verecek?

        BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) temettü ödemesi yapacak. Şirket, kar payı dağıtımına ilişkin genel kurul kararını duyurdu. BİM bu yıl yaptığı temettü ödemesinin 3. taksitini gerçekleştirecek. BİM Birleşik Mağazalar'ın hisse başına ödeyeceği temettü miktarı ve tarihi belli oldu. Portföyünde BIMAS hissesi bulunduran yatırımcılar kar ödemesi için geri sayımda. Peki, BİM ne zaman ve ne kadar temettü verecek? İşte, 2024 BİM (BIMAS) temettü ödeme tarihi ve tutarı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 12:42 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:42
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        BİM temettü ödeme tarihi ve tutarı şirket yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Temettü takvimi içerisinde BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin (BIMAS) temettü dağıtacağı bilgisi yer aldı. Şirket tarafından kar payı dağıtımına ilişkin genel kurul kararı duyuruldu. Söz konusu açıklama ile hisse başına verilecek temettü miktarı ve tarihi belli oldu. Peki, BİM (BIMAS) temettü ne kadar ve ne zaman dağıtacak? İşte detaylar...

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        BİM (BIMAS) TEMETTÜ ÖDEME TARİHİ 2024

        Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 18 Aralık 2024 Çarşamba günü nakit temettü dağıttı.

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        BIMAS TEMETTÜ NE ZAMAN HESABA GEÇER?

        BIMAS temettüleri yatırımcıların hesabına 20 Aralık 2024 tarihinde geçmiş olacak. Temettüler T+2 gününde nakit olarak hesaplara geçeceğinden, nakit bakiyeler 20 Aralık 2024 tarihinde kullanılabilir olacak.

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        BİM (BIMAS) HİSSE BAŞI NE KADAR, KAÇ TL TEMETTÜ DAĞITACAK?

        Bim Birleşik Mağazalar, 2024 Aralık ayında yatırımcılarına hisse başına brüt 4,00 TL, net 3,60 TL nakit temettü dağıtacak.

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        TEMETTÜ NEDİR?

        Temettü, bir şirketin net karından ödenen bir kâr payıdır. Şirketler genellikle yılda bir veya iki kez temettü öderler. Bu kâr payları, hissedarların yatırımlarından getiri elde etmelerine yardımcı olur.

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        ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?

        Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır. Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.

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        1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?

        Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.

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