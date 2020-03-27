İçişleri Bakanlığı 'nın genelgesi ve Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç 'ın tavsiye kararı sonrası açılış kapanış saatlerinin değiştiğine yer verildi.

Aykaç yaptığı son dakika açıklamasında “Aldığımız tavsiye kararı, üyemiz marketlerin 26 Mart Perşembe gününden itibaren çalışma saatlerini haftanın yedi günü 10:00 açılış ve 20:00 kapanış olarak düzenlemeleri yönündedir.

Çalışanlarımızın işe geliş gidiş koşullarını, mağaza içinde oluşacak yoğunlukları, ürün tedarik süreçlerimizi ve market içi sağlıklı hizmet için genel hijyen çalışmalarını dikkate alarak bu kararı verdik. Müşterilerimizin acil ihtiyaçları haricinde evden çıkmamaya özen göstereceklerine ve alışverişleri için bu saatlere dikkat edeceklerine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Bu karar sonrası Bim marketler bir açıklama yaptı. "Çalışanlarımızın ve siz değerli müşterilerimizin sağlığı için mağaza açılış-kapanış saatlerimizi değiştirdik." notu ile yapılan paylaşım şu şekilde: