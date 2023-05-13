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BİM'de Anneler Günü'ne özel indirimler satışta! İşte 13 - 16 Mayıs BİM kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğunda Anneler Günü'ne özel ürünler alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile 13 - 16 Mayıs indirimli ürünlerin fiyatları ile güncel fırsatlar...

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  • BİM'de Anneler Günü'ne özel indirimler satışta! 13 - 16 Mayıs 2023 BİM aktüel kataloğu fiyat listesi

    BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. 13 - 16 Mayıs BİM aktüel kataloğunda bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 9 Mayıs'tan başlayan fırsatlar ile güncel katalog...
  • BİM'de Anneler Günü'ne özel indirimler satışta! 13 - 16 Mayıs 2023 BİM aktüel kataloğu fiyat listesi

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (12 MAYIS'TAN İTİBAREN)

    50' UHD Smart TV 10.999 TL

    Katlanabilir Scooter 5.999 TL

    4GB/64GB Cep Telefonu 2.499 TL

    Üçgen Zigon Sehpa Seti 279 TL

    Tavan Boyası 10 Kg 259 TL

    İç Cephe Beyaz Plastik Boya 10 Kg 199 TL
  • BİM'de Anneler Günü'ne özel indirimler satışta! 13 - 16 Mayıs 2023 BİM aktüel kataloğu fiyat listesi

    Katlanabilir Işıklı Baston 169 TL

    Saç Sakal Düzeltme Makinası 159 TL

    Akım Korumalı Priz 134,50 TL

    Çift Kanat Sineklik  27 TL

    Tek Kanat Sineklik 15,75 TL
  • BİM'de Anneler Günü'ne özel indirimler satışta! 13 - 16 Mayıs 2023 BİM aktüel kataloğu fiyat listesi

    Siyah Cam Ankastre Set 3.999 TL

    32' Android Led TV 2.799 TL

    Dijital Yağsız Fritöz 5.5 Litre 2.099 TL

    Yağsız Fritöz 5.5 Litre 1.799 TL

    Blender Seti 449 TL

    Saklama Kabı 149 TL
  • BİM'de Anneler Günü'ne özel indirimler satışta! 13 - 16 Mayıs 2023 BİM aktüel kataloğu fiyat listesi

    Pratik Şarjlı Mini Rondo 129 TL

    Desenli Bambu Kesme Tahtası 99 TL

    Çok Amaçlı Organizer 89 TL

    Yemek Kaşığı / Çatalı 6'lı 89 TL
  • BİM'de Anneler Günü'ne özel indirimler satışta! 13 - 16 Mayıs 2023 BİM aktüel kataloğu fiyat listesi

    Baharatlık 290 cc 24,50 TL

    Dikdörtgen Akasya Sunum Tabağı 69 TL

    Yuvarlak Akasya Sunum Tabağı 69 TL

    Oval Akasya Sunum Tabağı 69 TL

    Büyük Kalanchoe 25 TL

    Haworthia Kaktüs 19,50 TL
  • BİM'de Anneler Günü'ne özel indirimler satışta! 13 - 16 Mayıs 2023 BİM aktüel kataloğu fiyat listesi

    BİM AKTÜEL 16 MAYIS KATALOĞU
  • BİM'de Anneler Günü'ne özel indirimler satışta! 13 - 16 Mayıs 2023 BİM aktüel kataloğu fiyat listesi

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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