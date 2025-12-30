BİM'de yeni yılın ilk kataloğu: BİM 2 Ocak Cuma aktüel ürünler kataloğu yayında!
BİM'de yeni yılın ilk kataloğu! BİM 2 Ocak Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; kahve makinesi, dikey süpürge, mini ütü, televizyon, tekstil ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 2 Ocak Cuma kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş: 30.12.2025 - 19:21 Güncelleme: 30.12.2025 - 19:21
BİM marketlerde yeni yılın ilk fırsatları gündeme geldi. BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu yeni yılın ilk ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte BİM aktüel kataloğu ocak ayı indirimleri...
