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BİM'e 4'lü çeyiz seti geliyor! 17-20 Ocak BİM kataloğunda her eve lazım küçük ev aletleri kampanyası!

BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta Salı ve Cuma günü yayınlanmaya devam ediyor. 17 ve 20 Ocak aktüel ürünler kataloğunda yer alan küçük ev aletleri, mutfak gereçleri ve ev tekstili ürünleri indirimli fiyatlarıyla satışa sunuldu. İşte, 17 Ocak Salı ve 20 Ocak Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...

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  • BİM'e 4'lü çeyiz seti geliyor! 17-20 Ocak 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri kampanyası!

    BİM aktüel ürünler kataloğu, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. 17 Ocak Salı kataloğunda atıştırmalıklar ve temizlik ürünleri indirime girerken 20 Ocak Cuma günü kataloğunda yer alan her eve lazım ürünler dikkat çekti. 20 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ankastre set, televizyon, robot süpürge, buharlı ütü, ışıklı keetle, çift kişilik battaniye ve fitilli halı çeyiz düzecekler tarafından takip ediliyor. İşte, 17-20 Ocak 2023 BİM aktüel ürünler indirim kataloğu tam fiyat listesi...
  • BİM'e 4'lü çeyiz seti geliyor! 17-20 Ocak 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri kampanyası!

    17 OCAK SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Kakaolu Fındık Kreması 14,50 TL

    Türk Kahveli Kakaolu Fındık Kreması 37,50 TL

    İzmir Bombası 19,50 TL

    Sütlü İsviçre Çikolatası 21,50 TL

    Çikolata Kaplı Ceviz Draje 19,50 TL

    Nesquik 34,50 TL

    Türk Kahvesi 119,50 TL

    Bitki Çayı Çeşitleri 17,50 TL

    Filtre Kahve 32,50 TL
  • BİM'e 4'lü çeyiz seti geliyor! 17-20 Ocak 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri kampanyası!

    Bebek Bezi Aylık Paketler 189,00 TL

    Bebek Islak Havlu 29,50 TL

    sıvı Bulaşık Deterjanı 58,50 TL

    Yüzey Temizleyici Jel 17,50 TL

    Tuvalet Kağıdı 12'li 45,50 TL

    Yumuşatıcı 5L 52,50 TL

    Mikrofiber Temizlik Bezi 24,50 TL

    Diş Macunu 24,50 TL

    Mesane Pedi 39,50 TL

    Sıvı Sabun 1500 ml 49,50 TL

    Kolonya 29,50 TL

    Şampuan 49,00 TL

    Straplez Sütyen 99,00 TL

    Slip 25,00 TL

    Lisanslı Çocuk Çorabı 16,50 TL
  • BİM'e 4'lü çeyiz seti geliyor! 17-20 Ocak 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri kampanyası!

    20 OCAK CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE

    55 inç Android TV 5.999,00 TL

    Beyaz Ankastre Set 3.999,00 TL

    40 inç Android TV 3.449,00 TL

    Cep Telefonu 4.299,00 TL

    Robot Süpürge 4.499,00 TL

    Saç Sakal Kesme Makinesi 259,00 TL

    Işıklı Kettle 249,00 TL

    Yazıcı 1.199,00 TL

    Çift Bıçaklı Doğrayıcı 349,00 TL

    Fonksiyonlu Çöp Kamyonu 99,00 TL

    Çantalı Diş Doktoru Seti 55,00 TL

    Hikaye Kitabı Çeşitleri 18,50 TL

    Küvette Bebek 59,00 TL
  • BİM'e 4'lü çeyiz seti geliyor! 17-20 Ocak 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri kampanyası!

    Fitilli Çift Kişilik Battaniye 249,00 TL

    Fitilli Yorgan 289,00 TL

    Fitilli Halı 319,00 TL

    Çift Kişilik Kapitone Yatak Alezi 119,00 TL

    Fitilli Banyo Paspas Seti 159,00 TL

    Polar Gömlek 149,00 TL

    Fitilli Sabahlık 199,00 TL

    Mini Ütü Masası 129,00 TL

    Yastık Alezi 59,50 TL

    Aluminyum Kurutmalık 429,00 TL

    Ev Babeti 24,50 TL

    Bere 49,00 TL

    Kapı Önü Paspası 34,50 TL

    Kapitone Laptop Kılıfı 199,00 TL

    Trekking Botu 169,00 TL
  • BİM'e 4'lü çeyiz seti geliyor! 17-20 Ocak 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri kampanyası!

    Çelik Çaydanlık 389,00 TL

    6 Parça Standlı Servis Seti 189,00 TL

    Çelik Saklama Kabı 119,00 TL

    Granit Tava 179,00 TL

    Granit Karnıyarık Tenceresi 269,00 TL

    Döküm Kek 159,00 TL

    Elips Kavanoz 39,00 TL

    Kapaklı Karaf 47,50 TL

    Bıçak Bileyici 99,00 T

    Banyo Seti 199,00 TL

    Silikon Set 49,50 TL

    İnci Askı 27,50 TL

    Kare Siyah Yedekli WC Kağıtlık 75,00 TL

    Karma Mutfak Ürünleri 21,50 TL
  • BİM'e 4'lü çeyiz seti geliyor! 17-20 Ocak 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri kampanyası!

    Elektrikli Bisiklet  6.499,00 TL

    Robot Süpürge 4.499,00 TL

    Çok Fonksiyonlu Dikiş Makinesi 699,00 TL

    Kalın Tekerlikli Katlanır Elektrikli Bisiklet 12.999,00 TL

    Outdoor Termos 899,00 TL

    Oyuncu Kulaklık 399,00 TL

    4'lü Çeyiz Seti 2.199,00 TL

    Buharlı Ütü 899,00 TL

    Taraklı Düzleştirici 299,00 TL

    Saç Kurutma Makinesi 299,00 TL

    Blender Seti 479,00 TL

    Klasik Turkuaz Tartı 219,00 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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