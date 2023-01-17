BİM aktüel ürünler kataloğu, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. 17 Ocak Salı kataloğunda atıştırmalıklar ve temizlik ürünleri indirime girerken 20 Ocak Cuma günü kataloğunda yer alan her eve lazım ürünler dikkat çekti. 20 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ankastre set, televizyon, robot süpürge, buharlı ütü, ışıklı keetle, çift kişilik battaniye ve fitilli halı çeyiz düzecekler tarafından takip ediliyor. İşte, 17-20 Ocak 2023 BİM aktüel ürünler indirim kataloğu tam fiyat listesi...