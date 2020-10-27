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Bim, Fas ve Mısır'da yerelleşme stratejisi kapsamında ortaklık dahil stratejik opsiyonları değerlendirecek.

Firmadan KAP'a konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulunun 27.10.2020 tarihinde aldığı karara istinaden, bulunduğumuz pazarlarda yerelleşme yaklaşımımız gereği, Şirketimizin Fas ve Mısır'da gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren iştirakleriyle ilgili olarak; yerel veya uluslararası yatırımcılarla ortaklık alternatifleri de dahil olmak üzere, stratejik opsiyonların araştırılması ve değerlendirilmesi amacıyla İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı Haluk Dortluoğlu yetkilendirilmiştir.

Fas ve Mısır bağlı ortaklıklarının finansal sonuçları, Şirket'in halka açıkladığı finansal tablolarda tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilmektedir ve 30 Haziran 2020 tarihli finansal tablolarda, iki bağlı ortaklığın toplam cirosu Şirket konsolide cirosunun yüzde 6.3'üne tekabul etmektedir."