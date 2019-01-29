Yıldırım, Davut Karahan'ın talebine Olur diyerek, anne Gönül Karahan'ı aradı. Yıldırım, kendini tanıtarak Gönül Karahan ile bir süre telefonda görüştü.



Telefon görüşmesinin ardından yakındaki bir restorana uğrayan Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla tokalaşan ve sohbet eden Binali Yıldırım, restoranda gördüğü bebek ve çocukları da sevdi.

Yıldırım, restoranda bulunan vatandaşlar, çocuklar ve restoran çalışanlarıyla da fotoğraf çektirdi.