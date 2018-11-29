TBMM Başkanı Binali yıldırım, Meclis'te işleyişi hızlandırmak ve Başkan'ın iş yükünü azaltmak için birçok yetkisini TBMM başkanvekilleri, genel sekreter ve diğer sorumlulara devretti. Devir işlemi kulislerde "Yıldırım'ın İstanbul'a aday olması halinde TBMM çalışmalarının aksamamasını istediği" şeklinde yorumlandı.

Milliyet'in haberine göre, TBMM Başkanı Yıldırım, 26 Kasım 2018'de "TBMM Başkanlığı İdare Teşkilatı İmza ve Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi"ni imzalayarak yürürlüğe soktuğu ortaya çıktı.

Yönergenin amacı ve kapsamı "imza yetkilerinin tam ve etkili olarak kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar" şeklinde anlatıldı. Yıldırım'ın TBMM Başkanı olmasının ardından TBMM bürokrasisini hızlandırmak istediği, Meclis Başkanı'na verilen birçok imza yetkisinin "yük" oluşturduğu tespitini yaptığı öğrenildi. "Yükü azaltın" diyen Yıldırım, birçok yetkisini TBMM başkanvekilleri, genel sekreter ve diğer birim sorumlularına aktaracak düzenlemeyi hazırlattı.

ADAYLIK HAZIRLIĞI MI?

Meclis kulislerde ise Yıldırım'ın bu tavrının, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığının neredeyse kesinleşmesinden kaynaklandığı iddia ediliyor.

Adaylığı ile birlikte İstanbul'da seçim çalışmaları ve kampanyası yürütecek olan Yıldırım'ın bu yoğunluğu içinde 31 Mart 2019 seçim tarihine kadar Meclis çalışmalarına yeterince vakit ayıramayacağı, bunun TBMM çalışmalarını olumsuz etkilemesini istemediği yorumu yapıldı.

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